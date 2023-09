Halloween 2023: perché si festeggia la festa di Ognissanti?

Perché celebriamo Halloween 2023 alla vigilia di Ognissanti? Scopri le origini di questo festival più antico di quanto pensi…

Halloween 2023 si avvicina rapidamente. Ma perché celebriamo questa festa alla vigilia di Ognissanti? Potrebbe esserci una relazione tra i due? Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Halloween 2023: una festa ancestrale

Festeggerai Halloween 2023 domani? Ormai da diversi anni, questa manifestazione, molto apprezzata negli Stati Uniti, si è progressivamente affermata in Francia.

Infatti, nel nostro bel paese, Celebriamo Halloween dagli anni ’90. Un’opportunità per grandi e piccini di divertirsi a spaventarsi vestendosi con costumi da mostri, streghe o fantasmi!

Ne sai qualcosa i primi 5 travestimenti da non indossare quella notte. Meglio dare una rapida occhiata prima di rischiare un passo falso!

Ma Halloween 2023 non riguarda solo costumi divertenti e un’incursione di dolcetti. Perché è soprattutto una festa pagana le cui origini risalgono a più di 2.500 anni fa.

È nella contea di Meath in Irlanda che troviamo le origini di questa celebrazione. Il nome “Halloween” in realtà significa “La vigilia di Tutti i Santi” in inglese antico.

Questa festa celtica era precedentemente chiamata “Samhain” prima di essere rinominato con il nome attuale. Questo è stato celebrato non per una sola notte, ma per sei giorni interi. Esattamente dal 29 ottobre al 4 novembre.

Il 31 ottobre è stato dedicato esclusivamente alla memoria del defunto. Un po’ come il nostro Ognissanti, dopotutto! E la zucca, in tutto questo? Originariamente sempre, non si trattava di zucche per festeggiare Halloween.

Fu solo con l’immigrazione irlandese nel 19° secolo che la zucca fece la sua comparsa. Perché quando questi ultimi sono sbarcati negli Stati Uniti, hanno dovuto affrontare un grosso problema.

Una rapa trasformata in zucca

In effetti, le rape in cui scavavano le lanterne non si trovavano da nessuna parte. È allora che l’idea di è apparso l’uso delle zucche per sostituirle.

Da cui deriva il simbolo di un ortaggio che funge da lanterna la leggenda irlandese di Jack by the Lantern. Un personaggio che, dopo aver sfidato il Diavolo, si è ritrovato alla sua morte incastrato tra Paradiso e Inferno.

Condannato a vagare nel buio, è con l’aiuto di una semplice lanterna scolpita in una rapa che Jack riappare ogni 31 ottobre. Tu che stai per festeggiare Halloween 2023, lo sapevi che questa festa aveva origini vegetali?

Per rafforzare la tua conoscenza di questa celebrazione, a noi ancora poco nota, scopri qualcosa con cui impressionare il tuo entourage queste 7 cose migliori da sapere su questa festa.

E se per mostrare originalità, quest’anno intagliate le rape piuttosto che una zucca? In questo modo si onora la vera leggenda!

Per chi non vuole stancarsi di scavare, può sempre affidarsi ai migliori elementi decorativi da acquistare per trasformare la propria casa in una casa stregata!