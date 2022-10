Halloween 2022: questi 5 film terrificanti vi terranno svegli!

Come pensi di festeggiare Halloween 2022? Di fronte a un buon film horror ovviamente! Scopri i 5 da guardare per tremare!

Per tremare di paura durante Halloween 2022, niente di meglio che guardare un film. Sì, ma non uno qualsiasi! Scopri i 5 da avere a casa con urgenza quella sera. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Halloween 2022: i 5 migliori film horror da guardare per rabbrividire

Il 31 ottobre si festeggia Halloween. Una festa che piace soprattutto a grandi e piccini. E che permette vestirsi per divertirsi. Per quel giorno, si consiglia anche di giocare a gourmet!

Come sappiamo, questa festa che ci arriva dagli Stati Uniti, invita i bambini a bussare alle porte per chiedere caramelle. E se per favore il tuo con questa gamma di prodotti alimentari per deliziare i piccoli mostri?

I più grandi sceglieranno di incunearsi davanti a un buon film horror per tremare tutta la sera. Sì, ma devi ancora sapere quale… I film horror, ce ne sono centinaia. Ma scopri piuttosto la top 5 che Stopandgo ha selezionato per te!

Insidioso di James Wan (2011)

Questo è un film perfetto per spaventarti durante questo Halloween 2022. Casa stregata, fenomeni paranormali, porte che sbattono da sole… Tutto è lì per trascorrere un momento di emozione assicurata.

La storia inizia come sempre con l’insediamento di una famiglia tranquilla nella loro nuova casa. È allora che le cose iniziano ad andare storte.

Dalton, il figlio maggiore, cadrà in un profondo coma senza spiegazioni. Poi, nel tempo, appariranno cose davvero strane e terrificanti. aumentare l’ansia fino al culmine. Una buona serata in prospettiva dunque, per gli appassionati del genere!

Espace Game di Adam Robitel (2019)

Questo è un film che conoscerà anche il suo piccolo successo per festeggiare Halloween 2022. Se vi è piaciuto Gioco del calamaro, Cubo Dove Alice nella terra di confineAmerai Spazio di gioco che ha tutti gli ingredienti per far girare il nervosismo!

Lo scenario chiama sei persone intrappolate in un gioco di fuga organizzato da una società misteriosa. Ma il gioco si trasformerà rapidamente in un incubo e si rivelerà persino letale.

Per uscire da questo gioco di fuga da tutti i pericoli, i sei protagonisti dovranno quindi mostrare intelligenza e soprattutto tanta compostezza. Questo è un film eccellente per sudare copiosamente!

Noi di Jordan Peele (2019)

Se tremavi con uscireti verrà servito Noi. Questo thriller psicologico metterà a confronto i membri della stessa famiglia con i loro Doppelgänger!

E i loro doppi malvagi gli faranno vedere tutti i colori. La casa di famiglia diventerà così teatro di un vero e proprio incubo dove tutti dovranno poi lottare per la propria sopravvivenza. Un altro film da mettere in tutte le mani per Halloween 2022.

Tomba di Julia Ducourneau (2017)

Cock-a-doodle Doo! Questo è un film francese, che quando è uscito ha avuto un grande successo. La storia di Acuto racconta quello di un vegetariano che entra in una scuola veterinaria per studiarvi.

Detto così, niente di spaventoso in apparenza. Ma solo in apparenza… Perché dopo essere stato costretto a mangiare il rene di coniglio crudo, l’apprendista veterinario avrà una sola idea fissa: mangiare carne umana! Atmosfera gore garantita!

It: Capitolo 2 di Andy Muschietti (2019)

E finiamo con il più terribile di tutti! It: Capitolo 2 è davvero sufficiente per rendere tutti i terrori notturni durante questo Halloween 2022.

Adattato dal lavoro di Stephen Kingil film ritrae l’indescrivibile Pennywise che sta per fare nuove vittime nella cittadina di Derry.

Arrabbiato per essere stato picchiato l’ultima volta dal Losers Club nel 1989, il sinistro clown ha deciso di tornare per vendicarsi!