Halloween 2022: i 5 migliori travestimenti da non indossare!

Per Halloween, ci sono i costumi di buon gusto, e gli altri! Abbiamo stilato un elenco di quelli che dovresti evitare quest’anno.

Halloween è fantastico! Puoi travestirti e cogliere l’occasione per festeggiare o spaventare i tuoi vicini. Ma ci sono ancora costumi che è meglio evitare. Ti facciamo un piccolo elenco di questi.

Niente faccia nera

In un articolo di L’indipendente, un giornalista elenca l’elenco dei costumi da evitare per Halloween. Perché se alcuni sono divertenti o spaventosi, altri sono totalmente fuori luogo. La prima regola? Nessuna appropriazione culturale.

Dimentichiamo l’idea di dipingere la testa di nero per imitare un personaggio della storia. Non è divertente, non spaventoso e totalmente fuori luogo. Quindi preferiamo indossa un costume da strega o zucca. Classico ed efficiente.

Nessun serial killer

La serie Dahmer è di tendenza su Netflix in questo momento. Racconta la storia di un serial killer che si divertiva a mangiare e smembrare uomini. Solo quello ! È spaventoso e possiamo pensare a lui per Halloween.

Eppure, spingiamo questa idea fuori dalle nostre menti. Già , perché molti avranno la stessa idea di fare uno scherzo e perché questo personaggio è esistito davvero. Che significa che ha anche ucciso più di una dozzina di persone. A proposito, E-Bay recentemente ritirato tutti i costumi del serial killer.

Preferiremo quindi il nostro buon vecchio pagliaccio spaventoso. Anche se vi ricordiamo, nella notte di Halloween, niente armi false. Ancora una volta, questo deriva da un certo buon senso affinché nessuno abbia paura per la propria vita. Non è l’obiettivo!

eBay ha ufficialmente bandito la vendita dei costumi di Halloween di Jeffrey Dahmer sul sito. pic.twitter.com/X3aOrAQqg1 – DI ‘CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) 29 ottobre 2022

Nessun costume in riferimento all’Olocausto

Bene, ne dubitiamo ancora, ma i riferimenti nazisti non sono invitati alla festa. Per Halloween, preferiamo scegliere il nostro vecchio costume da fantasma o scheletro piuttosto che giocare sull’originalità di cattivo gusto.

Non dimentichiamo che questo è un fatto storico che ha causato la morte di molte persone. Quindi, se vuoi che la festa sia un successo, puoi anche farne a meno! Chi ha detto che i vampiri sono fuori moda?

C’è sempre un nuovo costume da vampiro da indossare. Inoltre, puoi farlo da solo. Un mantello, sangue finto, zanne affilate e voilà . Evitiamo ancora mordere il collo a tutti per “entrare nel personaggio”.

Nessun costume “sexy”.

Ogni volta, tutti i personaggi spaventosi sono messi in modalità “sexy” per le donne. Puoi quindi diventare una “strega sexy” o una “zucca sexy” quando cerchi in Internet.

Ma l’obiettivo di Halloween non è proprio essere sexy, ma piuttosto avere un bel travestimento che farà sbavare tutti i tuoi amici. O per spaventare se vai nell’orrore.

Quindi quest’annosii invece la strega spaventosa !

Nessun cliché etnico

Evitiamo anche di travestirci da messicani mentre ci portiamo in giro con baffi finti e sombrero. La cima? Aggiungi le maracas e sarai nel cliché più totale!

Con questi suggerimenti sarai al top per Halloween! E ricorda, l’obiettivo è divertirsi. Che tu guarda un film dell’orrore o essere la sera!