Halloween 2022: i 5 migliori costumi originali per uomo!

Per celebrare Halloween 2022 come dovrebbe essere, vi sveliamo i 5 migliori costumi originali per uomo!

Tic toc, tic toc… Mancano solo pochi giorni prima di festeggiare Halloween 2022 come dovrebbe essere. Questo articolo è realizzato appositamente per gli uomini. Stopandgo ti svela i 5 migliori travestimenti originali!

Halloween 2022 si avvicina rapidamente

Più che questione di tempo prima di attraversare de mostri divertenti nelle strade. Presto grandi e piccini potranno festeggiare Halloween 2022, con gioia e buonumore.

Se questa festa sembra spaventosa e terribile perché riporterebbe in vita i morti, per alcuni è anche e soprattutto molto divertente. Ai giovani piace travestirsi per chiedere caramelle ai vicini. E non sono soli!

Anche gli adulti si divertono a scegliere il costume più sbalorditivo nel loro armadio. Tra le donne, i travestimenti che emergono più spesso sono la gatta sexy, il beniamino del Joker, l’infermiera aggredita da uno zombie…

Ci sono anche tutti tipi di trucco che fanno la differenza. C’è ad esempio quello dei morti viventi che è un successo su TikTok. Una cosa è certa quest’anno, molte persone si travestiranno da Jeffrey Dahmer.

Inoltre, gli occhiali del serial killer che ha commesso 17 reati sono già esauriti. Ma che dire dell’abito da uomo? Per chi cerca idee dell’ultimo minuto senza sforzarsi troppo, ecco un top 5 travestimenti di Halloween 2022.

Ho 2 feste di Halloween la prossima settimana ma non ho un travestimento…

Vorrei essere Joker perché sono un clown ma non ho il trucco o l’abilità per farlo 🤡 pic.twitter.com/hvJouk08u0 — Esausto 😶‍🌫️ (@KaptionTheo) 23 ottobre 2022

Una top 5 costumi molto spaventosi

Il Joker per Halloween 2022

Ogni anno torna in vigore per Halloween 2022. Questo travestimento è sempre uno dei più scelti perché è molto semplice da realizzare. Basta indossare una giacca rossa, una maglietta verde e pantaloni neri.

Non dimentichiamo la cosa più importante, il trucco! È essenziale allargare la bocca donandole un sorriso terrificante. Puoi anche aggiungere un tocco di bianco per dare un effetto più scuro.

Aquaman

Un personaggio sicuramente molto meno spaventoso, ma che ha il dono di sorprendere tutti grazie alla sua bellezza. Aquaman è carismatico. La sera, sei sicuro di brillare a patto di indossare il suo vestito.

Quindi hai bisogno di una maglietta attillata pantaloni a maniche lunghe e verdi. Infine, anche gli stivali verdi sono molto importanti. Aggiungi anche una cintura gialla con una grande lettera “A”. Così avrai il look perfetto!

Dracula

Torniamo all’horror con Dracula. Indossa una camicia bianca, pantaloni neri e un mantello nero con un tocco di rosso. Se non ne hai uno, puoi sempre giocare sul trucco.

Dracula ha un tono pallido, quindi fodera il viso con un fondotinta bianco! Aggiungi anche sangue finto alla bocca per dare un effetto più terrificante per Halloween 2022.

Lo scheletro per Halloween 2022

Piuttosto facile da fare! Devi applicare il trucco bianco come base e poi aggiungere tratti neri come se sembrino ossa.

sopravvissuto post-apocalittico

Concludiamo con il sopravvissuto atipico per Halloween 2022. Richiede un vestitoe speciale che puoi trovare in negozio.