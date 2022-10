Halloween 2022: i 3 migliori costumi dell’ultimo minuto!

Halloween sta arrivando e ancora niente costume? Tre travestimenti dell’ultimo minuto possono avere l’effetto migliore!

Halloween è in arrivo! Mentre abbiamo già trovato travestimenti, cibo e anche una serata a Parigidubiti sempre del tuo costume… Così te lo offre tre idee last minute che funzionano sempre !

Costumi di Halloween facili

Coco: ispirazione black and white

Iniziamo con una Disney Pixar che ti immerge in un’atmosfera superba: Coco. Perché la festa dei morti non significa tristezza. Con le sue leggende messicane, può così farti amare questa festa in un altro modo.

E tra le celebrazioni del Giorno dei Morti in Messico, troviamo un must: il bianco e nero. Per salvarti Halloween all’ultimo minuto, possiamo scommetti su un vestito tutto in nero. Facile da trovare, semplice ed efficace.

Poi arriva la cosa più importante: il trucco. Perché vestirsi tutto di nero non basta per sperare di avere il miglior travestimento della serata. Così tu un grazioso scheletro sul viso per adattarsi al tema nessun problema !

Mummia Halloween (e suoi derivati)

Un’altra idea dell’ultimo minuto, la mummia. Molto più difficile da realizzare del tradizionale fantasma e il suo lenzuolo bianco trafitto con due fori per fare gli occhi, la mummia può provocare rapidamente una sensazione. Ma per avere successo, avrai bisogno di un complice.

Sta a te decidere se preferisci una benda solida, nel qual caso dovresti scegliere le fasce da farmacia. O se lo hai voglio un vestito volutamente a buon mercato. In tal caso, scommettiamo molto più rapidamente sulla carta igienica, che è più accessibile.

Poi lo rendiamo semplice: ci avvolgiamo. Chiediamo al nostro aiutante di aiutarci, e non dimenticare di lasciare un po’ di spazio per la bocca e i dolci. E un altro per gli occhi, per non passare la serata al buio.

Mercoledì Addams: È ora!

Ultimo esempio, un po’ più tradizionale ad Halloween. Ma credeteci, tornerà di moda con la prossima serie Netflix : quello della famiglia Addams. Perché Il mercoledì ha vestiti facilmente riconoscibili. Un lungo vestito nero. Puoi anche avere dei pois su di esso.

Quindi prendiamo qualcosa di molto oscuro. Poi prendiamo la sua migliore maglia bianca, con il collo più lungo possibile. Perché deve sporgere dal vestito e sembrare quasi troppo grande per te. Infine, prendiamo i calzini bianchi.

Finora, niente di allarmante, aggiungiamo scarpe nere e voilà : abbiamo un outfit facile, efficace e soprattutto completo. Ultimo dettaglio, che potrebbe richiedere un po’ più di tempo, ma meno che per Coco: il trucco!

Nero sugli occhi, rosso sangue sulle labbra… Ma il turno non è ancora giocato. Perché bisogna aggiungere un ultimo dettaglio: i piumini. Nessun mercoledì Addams senza trapunte. Questa volta, sei pronto per il rock ad Halloween!