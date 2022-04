Hailey Bieber afferma che le pillole anticoncezionali e il covid le hanno causato ictus

haley bieber ha fornito maggiori dettagli di microinfarto cerebrale sofferto il 10 marzo. Il modello25 anni, ha spiegato a grandi linee cosa gli era successo in Instagram tre giorni dopo. Invece, questo giovedì ha pubblicato un video su Youtube e Instagram dove afferma di aver subito il ictus da una combinazione di fattori di rischio: La miscela di Pillole contraccettiveil covid e un lungo volo avanti e indietro per Parigi. Oltre a spiegare come ha vissuto quelle ore, ha anche affermato che ha dovuto passare sala operatoria rimediare a problema cardiacoche è stata la causa di colpo.

La sua faccia “si è abbassata”

“Ho realizzato questo video perché voglio raccontare la storia con parole mie”, annuncia la modella prima di entrare nei dettagli. Baldwin sentì qualcosa di “qualcosa di strano” al braccio destro quella mattina del 10 marzo, quando fece colazione con suo marito, il cantante Justin Bieber.

In pochi secondi, metà della sua faccia era paralizzata e le sue dita erano insensibili, dice nel video. “Il lato destro della mia faccia iniziò a cadere. Non riuscivo a tirare fuori una sola frase”, ha ricordato. “Pensavo di avere un infarto“, ha aggiunto, pur riconoscendo che l’ansia per quei sintomi ha peggiorato le cose.

problema cardiaco congenito

La coppia è andata in ospedale Palm Springs rapidamente. Lì, l'”influencer” poteva parlare e la sua mobilità era tornata alla normalità. comunque, il studi medici più tardi all’ospedale dell’UCLA ha rivelato che il microinfarto è stato causato da a problema cardiaco.

Nello specifico ne soffriva sindrome del forame ovale pervioun orifizio dentro cuore che di solito si chiude dopo la nascita. Nel suo caso, invece, è stato il coagulo che ha causato l’ictus da cui si sta riprendendo Registra il tempo. Anche così, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per correggere il problema.

Le pillole in questione

Riguardo a ciò il Pillole contraccettive sono una possibile causa dell’ictus, Hailey Bieber ha detto: “Ho iniziato a prenderli e non avrei mai dovuto, perché sono una persona che soffre comunque di emicrania”. E ha avvertito i suoi seguaci: “Assicurati di dirlo al tuo medico se li prendi perché avere un ictus è un potenziale effetto collaterale delle pillole per prevenire la gravidanza”.

buona guarigione

“Mi sto riprendendo molto bene e molto rapidamente”, ha detto la modella nel video, che ha spiegato in dettaglio che grazie alle cure mediche non ha più sintomi. Ma Hailey è ancora spaventata per quello che le è successo.

“Mi sento davvero sollevata dal fatto che siamo riusciti a risolvere tutto, che siamo riusciti a chiuderlo, che sarò in grado di superare questa situazione davvero spaventosa e vivere semplicemente la mia vita”, ha detto, sedendosi nella sua stanza di fronte al telecamera.