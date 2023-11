Hai una cena di Natale e non sai cosa mettere? Questo blazer di Zara è la soluzione

I blazer sono uno dei capi che le donne professioniste scelgono, perché sono perfetti per l’ufficio. Storicamente sono stati associati all’eleganza e alla formalità, senza perdere di vista la comodità. Per queste caratteristiche, le principali aziende di moda presentano ogni stagione una varietà di modelli, come il blazer di Zara.E una delle proposte che non potevamo non ripetere era il blazer smoking con lana. È un’alternativa che conferisce un look maschile senza perdere la femminilità.Esta blazer de Zara es la solución a tus looksUna opción diferenteEsta blazer smoking has been confeccionada en un tejido en mezcla de lana que le da un aspecto muy particular. Sumado a su giacca da pranzo blazer realizzata in una combinazione di tessuto e tono e il manga lungo producono una sensazione di sobrietà. Potrebbe essere la scelta ideale per una riunione di lavoro.

Altri dettagli sono i bolster anteriori, il gradevole forro interno a tono e la serratura anteriore con pulsante. Tutto ciò costituisce un insieme diverso da qualsiasi altro che si combina senza problemi con diversi pantaloncini. falda también sentaría genial, e risulterà molto interessante per tutto l’anno. Ma più che altro, se volete abbinarla, cercate di scegliere la taglia giusta, perché va dalla XS alla XXL.Materiali e curaZara collabora con i suoi fornitori, i dipendenti, i sindacati e gli organismi internazionali per introdurre nell’industria cambiamenti che consentano una moda meno impattante per il pianeta Terra, contribuendo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, senza che ciò si ripercuota negativamente sui suoi prodotti.

Questo prodotto specifico è stato elaborato seguendo un programma di audit e piani di miglioramento continuo, il cui risultato è un ibrido 54% poliestere, 44% lana e 2% elastano per il tejido principale, che occupa la parte maggiore.Per il tessuto secondario abbiamo il 95% di poliestere, il 5% di elastan e per il corpo il 100% di viscosa, mentre le maniche sono state realizzate con la stessa percentuale di 95% poliestere, 5% elastan, che garantisce la libertà di movimento.Prezzo del blazer smoking con lana di ZaraEsta il prezzo è di 79,95 euro, in base al tipo di situazioni in cui si desidera che venga utilizzato. Ogni volta che si lavora in ambiti lavorativi formali, bisogna vederla come un’inversione di tendenza e non come un guadagno.

