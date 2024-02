Hai il caricatore ÅSKSTORM di Ikea? Restituiscilo, esiste un rischio elettrico

La nota azienda svedese Ikea ha recentemente annunciato sul suo sito web il ritiro dal mercato del cargador USB ÅSKSTORM 40W. La ragione? Il prodotto potrebbe causare ustioni e scosse elettriche. Se hai acquistato questo caricabatterie da Ikea, ecco tutto ciò che devi sapere e come procedere alla restituzione.

Il rischio connesso all'ÅSKSTORM 40W

Conosciuto con il numero di prodotto 50461193, il caricatore porta il nome di ÅSKSTORM e fornisce una potenza di 40 W. Il dispositivo presenta un involucro grigio con due porte USB e una porta USB C, dotato di un cavo rivestito in tessuto bianco e nero. Ikea ha riscontrato che questo cavo non è abbastanza resistente se piegato, pertanto potrebbe causare ustioni o scosse elettriche. Per tale ragione, la famosa azienda di arredamento ha deciso di ritirarlo dal mercato. Chiunque lo abbia acquistato può portarlo in qualsiasi negozio Ikea per un rimborso completo, senza la necessità di presentare lo scontrino.

L'importanza della sicurezza nei caricabatterie

I caricabatterie per i dispositivi mobili sono ormai presenti ovunque, ma è fondamentale scegliere quelli di qualità comprovata e sicuri. Nonostante il caricatore Ikea rispetti tutte le specifiche per la vendita in Europa, è stato riscontrato questo difetto che potrebbe renderlo un prodotto insicuro.

Pericoli dei caricabatterie a basso costo

I caricabatterie per dispositivi mobili possono essere pericolosi se non rispettano requisiti minimi di sicurezza, motivo per cui non è consigliabile acquistarli nei bazar a prezzi troppo convenienti. Non garantiscono un flusso di carica costante e in caso di problemi elettrici, potrebbero riscaldarsi e prendere fuoco. Sono molti i casi in cui ciò è già accaduto.

L'investimento in caricabatterie di ultima generazione

Scegliere caricabatterie di ultima generazione rappresenta uno degli investimenti migliori che si possono fare. Questi dispositivi incorporano semiconduttori come il nitruro di gallio, che prevengono il surriscaldamento. Quando si tratta di fornire energia ai tuoi dispositivi mobili, la sicurezza dovrebbe sempre essere la priorità. Dopotutto, potrebbe essere in gioco non solo la sicurezza del tuo dispositivo, ma anche la tua salute e quella delle persone intorno a te.