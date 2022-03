Hai dei dubbi su come finanziare le cure mediche? Qui ti diamo tutte le risposte

Punto di riferimento nell’elaborazione dei finanziamenti nel settore sanitario, Tu Medicina Financiada offre ai propri clienti soluzioni personalizzate, sicure e in meno di 24 ore. Cosa c’è di più, copre gli operatori sanitari per facilitare l’accesso dei loro pazienti alle procedure mediche che offrono.

Questa azienda rappresenta un ponte tra il paziente e l’operatore sanitario e, allo stesso tempo, tra l’operatore sanitario e l’istituto finanziario, che fa dell’assistenza sanitaria un Esperienza a 360º per il paziente. Ma come funziona esattamente la tua medicina finanziata? Qui rispondiamo ad alcune delle domande più comuni.

Che tipo di cure possono essere finanziate?

Le cure finanziabili attraverso Tu Medicina Financiada sono molto ampie, inquadrate diverse specialità medichecome:

Chirurgia plastica ed estetica

Riproduzione assistita

Oftalmologia

odontoiatria

Chirurgia generale (bariatrica e vascolare)

Traumatologia

Urologia

Tra l’altro.

È possibile finanziare il 100% del servizio medico?

Il paziente potrà richiedere l’intero importo della procedura medica (100%) o parte di essa.

Chi può richiedere il finanziamento?

Può essere fatto da qualsiasi persona fisica che possa farlo dimostrare di risiedere in Spagnatramite DNI o NIE e che puoi occuparsi del rimborso del prestitomostrando reddito fisso come:

Stipendiato

Autonomo

Pensionato

Quale documentazione è necessaria per l’elaborazione del finanziamento?

Quando il personale sanitario trasferisce una richiesta di finanziamento alla Tua Medicina Finanziata, questa deve essere inviata tramite email o Whatsapp consenso firmato del paziente e il loro DNI o NIE, in modo che possano avviare il processo contattando il paziente.

Con l’espresso consenso del paziente, Tu Medicina Financiada richiederà al paziente la documentazione comprovante reddito che percepisce, potendo essere:

Stipendiato (fornendo una busta paga fino a due mesi dalla data di elaborazione)

Autonomo (fornendo l’affitto e l’ultimo scontrino autonomo)

Pensionato (fornendo la lettera di rivalutazione della pensione o il certificato di reddito).

Devi anche contribuire una ricevuta bancaria dove compare il conto corrente (IBAN completo) e il tuo nome come intestatario (vale uno screenshot della banca in linea in cui compare l’URL della banca e deve apparire come Titolare del conto o una ricevuta di pagamento dove compaiono questi dati).

Da quale importo e fino a quanto si può finanziare?

Tu Medicina Financiada può elaborare finanziamenti per importi da € 200 a € 21.000. Le rate minime di finanziamento non possono essere inferiori a 30 euro

È necessario aprire un conto corrente presso Banco Sabadell per poter finanziare con Your Financed Medicine?

No, per elaborare una richiesta di finanziamento con Tu Medicina Financiada, il paziente deve indicare la banca con cui lavora, fornire il conto corrente di cui è titolare e sul quale verranno addebitate le rate del finanziamento, nel caso in cui questo essere accettato.

Se il paziente ha un conto corrente presso Banco Sabadell, il processo è molto più agile, in quanto l’ente finanziario non richiede documentazione bancaria.

Quanto tempo ci vuole per avere una risoluzione di una richiesta di finanziamento?

Dal momento in cui il paziente fornisce tutta la documentazione, di solito occorrono pochi minuti per conoscere la risoluzione della richiesta di finanziamento. Di di solito durante il giorno.

Quale tasso di interesse medio offre Tu Medicina Financiada?

Il tasso di interesse offerto dai centri convenzionati con Tu Medicina Financiada appare appena al di sotto del canone che il paziente ha scelto di pagare e che è riportato in la simulazione del finanziamento con la nomenclatura TIN (tasso di interesse nominale).

Centri Premium TMF, un successo per medici e pazienti basato sull'”effetto divulgazione”

L’assistenza sanitaria nella medicina privata si è notevolmente evoluta sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. Ma Tu Medicina Financiada vuole andare oltre e superare le aspettative dei suoi clienti attraverso il Centri Premium TMFun servizio che garantisce l’esperienza personalizzata e che si adatti alle esigenze del paziente, senza che ciò comporti un onere gestionale per il medico, che delega l’iter a Tu Medicina Financiada.

Questa metodologia trasforma l’assistenza sanitaria in un’esperienza a 360º per il paziente, provocandone la soddisfazione e rendendolo attivo l’“Effetto divulgazione TMF”per cui il paziente condividi la tua esperienza positivo con il tuo ambiente più vicino. In questo modo, i pazienti coprono in modo soddisfacente le loro esigenze mediche e gli operatori sanitari non solo vedono aumentare il loro prestigio medico, ma anche suoi vantaggi finanziari facilitando la liquidità per il trattamento. I centri TMF Premium ottengono:

Maggiore pubblicità dei propri servizi

Notorietà nella proposta al paziente

Aumentare l’accettazione del budget presentato

Fanno interessare nuovi pazienti alla loro proposta

Da Tu Medicina Financiada, ai Centri Premium TMF viene fornito il protocollo che li aiuterà a raggiungere l'”Effetto Disseminazione TMF”.

Se hai bisogno di cure mediche o interventi chirurgici, chiedi se il centro che ti cura è un Centro TMF Premium.

Se sei un professionista sanitario e desideri informazioni tramite a DIMOSTRAZIONEiscriviti qui.