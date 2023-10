Hacerte las uñas permanentes en casa ahora será coser y cantar con lo último de Aldi

¿Quieres que tus uñas se vean impecables durante semanas? En Aldi tienen el inventazo que necesitas para hacerte las uñas permanentes en casa de manera sencilla y cómoda. ¿Lo mejor? Ahora está rebajado y te lo puedes llevar por menos de 20 euros. Una vez lo uses, se volverá un básico en tu rutina de belleza.Las uñas permanentes se ven perfectas semana tras semana, por ello, muchos escogen este método para llevarlas a su gusto. No obstante, mantenerlas en una tienda especializada puede resultar costoso, por suerte, en Aldi tienen el complemento perfecto para poder empezar a hacerlas en casa. Es un secador de uñas UV y es perfecto para secar el esmalte y que quede como en una estética, sin gastar demasiado en el intento.

La permanente en casa gracias a Aldi

Si has ido nunca a hacerte las uñas permanentes sabrás que tienen pequeñas lámparas UV que secan el esmalte para que se mantenga en la uña, este producto de secado es una parte esencial del proceso y suele ser el motivo por el que muchos no pueden hacerse las uñas en casa. No obstante, gracias al ofertón de Aldi podrás llevarte una de estas lámparas a tu casa por menos de 20 euros. Así podrás ir puliendo tu técnica y lucir uñas permanentes sin tener que pagar por ellas. Solo tendrás que hacerte con tus tonos favoritos para uñas permanentes y complementarlo con la lámpara de secado. Esta lámpara viene equipada con temporizador para que sepas cuando puedes retirar la mano para seguir con el proceso y tiene sensor de movimiento para activarse.Tiene una potencia de 36 W, por lo que no tendrás problemas con el secado y podrás configurar todas las opciones en la pequeña pantalla, donde te indicará los segundos que puedes escoger para el secado completo. Es de lo más intuitivo de utilizar y una vez le cojas el truco, podrás hacerte diseños más que actuales.Está disponible en dos colores, en blanco o en blanco con detalles en verde, ambas opciones son más que bonitas. Su diseño compacto y redondo le dan un acabado moderno y fácil de guardar en cualquier cajón. Además, la apertura que incorpora para poder poner la mano es generosa, con lo que podrás moverla sin miedo a que las uñas toquen ninguna superficie antes del secado.Podrás hacerte las uñas de las manos o incluso la de los pies, para que se vean impecables incluso después de largas jornadas en la playa. Sin duda, una vez lo tengas en casa, se volverá un complemento imprescindible que no pararás de usar. Si tienes un poco de mano con las uñas, se verán impecables y durarán lo mismo que si te las hicieras en una tienda especializada. Si te hemos convencido con la compra, tienes que correr a tu tienda Aldi más cercana. Con el precio que tienen, estarán volando, pero seguro que aún tienes una esperando en sus estanterías. Invierte en ti y hazte con la lámpara de secado que te ayudará a hacerte las uñas permanentes como un auténtico profesional.

