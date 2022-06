Ha sviluppato un progetto di intelligenza artificiale per rilevare i problemi di salute mentale nei social network

L’Università di Jaén (UJA) gestisce a progetto di intelligenza artificiale che unisce le tecnologie linguaggio con la psicologia al fine di sviluppare strumenti capaci di diagnosi precoce di problemi di salute mentale degli adolescenti nei social network.

Il progetto Big Hug, a cui partecipano più di cento giovani tra i 12 e i 18 anni, è guidato da Arturo Montejo Ráez, del Dipartimento di Informatica dell’UJA e membro del gruppo di ricerca Sistemi di accesso intelligente all’Informazione ( SINAI) dell’Università di Jaén.

Discriminare e identificare i modelli

La strategia utilizzata per stabilire la diagnosi precoce di un determinato disturbo chiamato “apprendimento supervisionato” e consiste nel dotare i computer di capacità di discriminare e identificare i modellisulle comunicazioni di persone già diagnosticate, che consentono, da più parti messaggilanciare un segnale di pericolo.

Una volta valutati gli algoritmi, il team UJA pianifica una seconda parte del progetto che consiste in capacità di progettare e sviluppare tecnologia con cui aiutare sempre di più i giovani e le loro famiglie.

App con IA applicata

In questa seconda fase, la ricerca progetta il realizzazione di applicazioni in grado di identificare situazioni di rischio prima che rappresentino una seria minaccia.

Le applicazioni utilizzate vanno da installazione di strumenti di monitoraggio parentale sui dispositivi dei giovani, sempre con le loro conoscenze, all’uso di “bot” o agenti conversazionali (assistenti virtuali) in grado di empatizzare e raccogliere indizi sullo stato di salute mentale dell’utente.

Dopo aver annunciato che il prossimo passo sarebbe fare questo ttrasferimento tecnologico alla societàha concluso il professor Montejo Ráez: “non solo possiamo sviluppare algoritmi e farli funzionare sul computer, ma dobbiamo anche trovare un’applicazione praticabile affinché questi genitori o giovani possano attivare meccanismi di autovalutazione”.

Questo lavoro, finanziato dal Piano andaluso di ricerca, sviluppo e innovazione del governo andaluso (PAIDI-2020), si basa su diversi studi che confermare gli effetti dannosi dei social network tra la popolazione più giovane, come disturbi d’ansia, depressione, ideazione suicidaria, cyberbullismo, dipendenza dal gioco o disturbi alimentari.

“Durante la pandemia che abbiamo raddoppiato il tempo che trascorriamo sui social media, superando il limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dopo la pandemia, il suicidio è già la prima causa di morte tra i giovani, nello specifico, tra i 15 ei 29 anni. In Spagna ci sono dieci suicidi al giorno, cioè il doppio delle persone che muoiono per suicidio che per incidenti stradali”, afferma il coordinatore di questo progetto.