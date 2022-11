Gustate la pasta in modo diverso, spaghetti al pomodoro in tre consistenze.

Gli spaghetti al pomodoro in tre consistenze sono una versione contemporanea di questo piatto. Questa preparazione rende onore ai tradizionali spaghetti che sono l’emblema della cucina italiana, anche se rimangono dubbi sulla loro origine. In effetti, non si sa ancora dove questo alimento sia stato prodotto per la prima volta. Tuttavia, esistono prove di un alimento simile nell’antico Egitto e anche in Oriente, dove fu scoperto da Marco Polo. In ogni caso, questo tipo di pasta di farina di grano è associato alla cucina italiana, le cui casalinghe lo completano con vari sughi come quello napoletano.

Non c’è niente di più stimolante di una buona pasta al pomodoro.. Questa ricetta, che rispetta il tradizionale sugo napoletano, viene ridimensionata con una nuova proposta della cucina contemporanea. In realtà si tratta di aggiungere tre tipi di pomodori cucinati in modi diversi per aggiungere più consistenza. Tuttavia, è possibile ottenere un’altra dimensione aggiungendo “pomodori fritti” al momento di servire il piatto.

Spaghetti al pomodoro in tre consistenze per dare energia all’organismo. Oggi si tende a ridurre l’assunzione di carboidrati solubili per avere una dieta più sana. Tuttavia, bisogna riconoscere che questi nutrienti forniscono una notevole carica energetica all’organismo, per cui si consiglia di consumarli di tanto in tanto. Niente di meglio di una pasta per attivare il corpo… Continuate a leggere per scoprire come preparare questo alimento!

Ingredienti: