Guida completa: come fare il compost facilmente a casa

L’importanza di una corretta gestione dei rifiuti organici è ormai un concetto ben consolidato nella nostra società. Tra le pratiche più efficaci e sostenibili, il compostaggio domestico si distingue per la sua semplicità e i numerosi benefici che offre all’ambiente e alla salute del nostro giardino. Questa guida completa vi aiuterà a capire come fare compost facilmente a casa vostra.

L’importanza del compost: perché e come iniziare

Comprendere il valore del compost

Il compost è molto più di un semplice ammendante per il terreno. Secondo un articolo pubblicato all’inizio del 2024, dal 1° gennaio dello stesso anno è diventato obbligatorio per tutti – professionisti, enti pubblici e privati cittadini – separare i loro rifiuti biodegradabili alla fonte e trovare una soluzione per valorizzarli. Fare il proprio compost a casa è presentato come la soluzione migliore se possibile.

Come iniziare con il compostaggio

Fare il compost a casa può sembrare complesso, ma la realtà è molto diversa: basta seguire alcuni semplici principi e avrete presto un ottimo fertilizzante naturale. Ma prima di tutto, bisogna capire perché è così importante fare compost.

Dopo aver compreso l’importanza del compostaggio, è tempo di passare ai fondamenti.

I fondamenti del compostaggio domestico

Cos’è esattamente il compost ?

Il compost è il prodotto finale della decomposizione di materiali organici in presenza di ossigeno. Il compost ideale ha un colore che varia dal marrone scuro al nero, una consistenza grumosa e un odore di bosco.

Perché fare il compost a casa ?

Fare il compost a casa è un gesto ecologico che riduce l’impronta ecologica, contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici e offre un fertilizzante naturale per giardini e piante.

A questo punto potreste chiedervi: cosa posso mettere nel mio compost ? Ecco la risposta.

Che cosa si può e non si può compostare ?

Materiale adatto per il compostaggio

Buccia di frutta e verdura

Rifiuti da giardino come erba tagliata, foglie secche, rami sottili

Carta non lucida e cartone

Materiali da evitare nel vostro compost

Rifiuti domestici non biodegradabili come plastica o vetro

Residui animali come carne o pesce

Ora che sappiamo quali materiali possiamo utilizzare, passiamo alle diverse tecniche di compostaggio.

Le diverse tecniche di compostaggio: trova quella giusta per te

Compostaggio in cumulo

Adatto ai proprietari di un giardino di qualsiasi dimensione, il principio è semplice: lasciare che la vita del suolo decomponga i materiali organici raccolti in cumulo.

Compostaggio in compostiera

Più adatto per chi ha poco spazio, richiede l’uso di un contenitore apposito che facilita il processo di decomposizione.

A questo punto potrebbe sorgere una domanda: è meglio costruire una compostiera fai-da-te o acquistarne una pronta all’uso ?

Costruire un compostiere fai-da-te o scegliere una soluzione pronta all’uso ?

Compostiere fai-da-te

Costruire una compostiera a casa può essere un modo divertente ed educativo per coinvolgere tutta la famiglia nel processo di compostaggio. Ci sono molte guide online che vi possono aiutare a realizzarla con materiali riciclati.

Compostiere pronte all’uso

Se non avete tempo o voglia di costruire una compostiera, sul mercato esistono numerose soluzioni pronte all’uso, dalle più economiche alle più sofisticate.

Una volta scelta la vostra compostiera, è importante sapere come mantenerla.

La manutenzione del compost: regole essenziali per un processo efficace

Mantenere l’equilibrio tra materiali carboniosi e azotati

E’ fondamentale mantenere un equilibrio tra materiali carboniosi (ad esempio foglie secche) e azotati (ad esempio residui di cucina). Un rapporto di circa 50-50 è ideale.

Ma cosa succede se viviamo in appartamento ? Non preoccupatevi, ci sono soluzioni anche per voi.

Compostaggio in appartamento: soluzioni creative e pratiche

Compostaggio con lombrichi

Una soluzione pratica ed efficace per fare compost in appartamento consiste nell’uso dei lombrichi. Questi piccoli animali decompongono rapidamente i rifiuti organici.

Infine, come utilizziamo il compost una volta che è maturo ?

Utilizzo del compost maturato: consigli per un giardino rigoglioso

Come usare il compost nel giardino

Il compost può essere utilizzato come fertilizzante naturale nel vostro giardino o come componente di un mix di terreno per le piantagioni.

Ricapitolando, fare il compost a casa propria non solo aiuta a ridurre l’impronta ecologica, ma fornisce anche un ottimo fertilizzante naturale per piante e giardini. Che siate proprietari di un ampio giardino o residenti in un piccolo appartamento, c’è una soluzione di compostaggio adatta a voi. Ricordate, ogni piccolo gesto conta nella lotta contro i cambiamenti climatici.

