GUARDA: Vinicius Junior segna l’unico gol della finale di Champions League per il Real Madrid contro il Liverpool

Ci è voluta quasi un’ora, ma è stato Vinicius Jr. del Real Madrid ad aprire le marcature sabato nella finale di UEFA Champions League contro il Liverpool, mettendo a casa un pallone di Federico Valverde con un sicuro tiro sul palo al 59′. L’obiettivo è arrivato un momento opportuno per i Blancos poiché il Liverpool era stata la squadra più acuta e creativa nel primo tempo. Alla fine suggellerebbe una vittoria di misura per 1-0 e darebbe al Real Madrid il suo 14° titolo record nella UCL.

Il Liverpool ha colpito il palo nella sessione di apertura, ma una buona prestazione di Thibaut Courtois ha mantenuto le cose a posto durante la pausa prima che la prima buona occasione del Real nel secondo tempo si traducesse in gol. Valverde ha marciato sulla destra con la palla e l’ha portata sul secondo palo con uno sforzo che sembrava quasi un tiro errato, ma Vinicius Jr. era lì per seppellirlo con Alisson non nella posizione ottimale per fare uno stop.