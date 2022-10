Guarda Nottingham Forest vs Liverpool: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Liverpool @ Nottingham Forest

Record attuali: Liverpool 4-2-4; Nottingham Forest 1-7-3

Cosa sapere

Il Nottingham Forest tornerà a casa dopo un viaggio di due partite. Si affronteranno sabato alle 7:30 ET contro il Liverpool al The City Ground. Con una media di 2,09 punti a partita, il Nottingham Forest ha dormito sul lato difensivo della palla e dovrà svegliarsi prima della partita.

Martedì, Nottingham Forest e Brighton & Hove Albion hanno chiuso con un punto a testa dopo lo 0-0.

A proposito di partite ravvicinate: mercoled√¨ il Liverpool ha schivato un proiettile, finendo il West Ham United 1-0. L’attacco del Liverpool si √® verificato dopo il primo tempo, ma ha avuto abbastanza gol incassati per vincere comunque la partita.

Dopo il pareggio, il Nottingham Forest cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Nottingham Forest contro Liverpool

Nottingham Forest contro Liverpool Quando: Sabato alle 7:30 ET

Sabato alle 7:30 ET Dove: Il terreno della città

Il terreno della città TV: Rete USA

Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Guarda in Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Quote Caesars Sportsbook: Foresta +1000; Disegna +470; Liverpool -390

