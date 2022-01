Guarda Norwich City vs. Everton: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Everton @ Norwich City

Record attuali: Everton 5-9-4; Norwich City 2-14-4

Cosa sapere

L’Everton è diretto a Carrow Road per affrontare Norwich City con la speranza di spazzare via la serie. L’Everton affronterà Norwich alle 10:00 ET di sabato dopo una settimana di riposo. Con una media di 1,78 punti a partita, l’Everton ha dormito sul lato difensivo della palla e dovrà svegliarsi prima della partita.

La scorsa settimana, l’Everton ha perso 3-2 contro Brighton & Hove Albion.

Nel frattempo, mercoledì, le Canarie sono andate a corto contro il West Ham United, perdendo 2-0.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Controlla di nuovo per vedere quale squadra è in grado di farsi strada nella colonna delle vittorie.

Come guardare

Chi: Norwich City contro Everton

Norwich City contro Everton Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Strada del Carro

Strada del Carro Trasmissione in diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Norwich +285; Pesca +235; Everton +103

Storia della serie

L’Everton ha vinto l’unica partita che queste due squadre hanno giocato negli ultimi due anni.