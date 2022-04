Guarda Newcastle United vs Liverpool: canale TV della Premier League, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Liverpool @ Newcastle United

Record attuali: Liverpool 24-2-7; Newcastle United 11-13-10

Cosa sapere

Il Liverpool è diretto al St. James’ Park per affrontare il Newcastle United con la speranza di vincere la serie. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 7:30 ET di sabato. I Reds hanno una difesa che consente solo 0,67 gol a partita, quindi l’attacco del Newcastle avrà il loro lavoro da fare per loro.

Il Liverpool è salito sul tabellone contro l’Everton domenica, ma l’Everton non ha mai seguito l’esempio. Il Liverpool è stato in grado di ottenere una solida vittoria sull’Everton, vincendo 2-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma il Liverpool è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Nel frattempo, sabato i Magpies hanno mantenuto la porta inviolata contro il Norwich City e hanno vinto 3-0.

Le loro vittorie hanno portato i Reds a 24-2-7 e il Newcastle a 11-13-10. Vedremo quale squadra potrà portare avanti il ​​proprio successo e quale squadra inevitabilmente cadrà quando Liverpool e Newcastle si scontrano.

Come guardare

Chi: Newcastle United contro Liverpool

Newcastle United contro Liverpool Quando: Sabato alle 7:30 ET

Sabato alle 7:30 ET In cui si: Parco di San Giacomo

Parco di San Giacomo TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.)

fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.) Caesars scommesse sportive probabilità: Newcastle +700; Disegna +370; Liverpool -25

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto sei incontri e ha pareggiato tre incontri nelle ultime nove gare con il Newcastle United.