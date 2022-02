Guarda Newcastle United vs Everton: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

La Premier League torna in campo martedì.

Chi sta giocando

Everton @ Newcastle United

Record attuali: Everton 5-11-4; Newcastle United 2-10-9

Cosa sapere

Everton e Newcastle United hanno avuto una pausa e sono senza dubbio pronti a scendere in campo. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 14:45 ET martedì al St. James’ Park. L’Everton ha perso entrambe le partite contro il Newcastle la scorsa stagione con i punteggi di 1-2 e 0-2, quindi spera di ribaltare la situazione in questa stagione.

Due settimane fa, l’Everton ha perso 1-0 contro l’Aston Villa.

A proposito di partite ravvicinate: dopo continue lotte in trasferta, i Magpies hanno finalmente trovato un po’ di successo fuori casa. Hanno schivato un proiettile tre settimane fa, finendo il Leeds United 1-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma il Newcastle è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

La vittoria del Newcastle United li ha portati a 2-10-9 (19° posto con 15 punti) mentre la sconfitta dell’Everton li ha portati a 5-11-4 (16° posto con 19 punti). Con una media di 2,05 punti a partita, il Newcastle non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a rattoppare i buchi nella loro difesa prima del loro prossimo concorso.

Come guardare

Chi: Newcastle United contro Everton

Newcastle United contro Everton Quando: Martedì alle 14:45 ET

Martedì alle 14:45 ET Dove: Parco di San Giacomo

Parco di San Giacomo TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Newcastle +150; Pesca +235; Everton +185

Storia della serie

Newcastle United ed Everton hanno entrambe tre vittorie nelle ultime otto partite.