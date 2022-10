Guarda Manchester United vs Newcastle United: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di domenica

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Manchester United

Record attuali: Newcastle United 3-1-5; Manchester United 5-3

Cosa sapere

Il Manchester United ha bisogno di rafforzare una difesa che consenta 1,88 gol per partita prima della partita di domenica. Loro e il Newcastle United si incontreranno per l’andata della stagione alle 9:00 ET all’Old Trafford. Entrambi i club cercano di continuare il loro slancio dalle loro precedenti vittorie.

Il Man United ha schivato un proiettile domenica, finendo l’Everton 2-1. L’attacco del Manchester United si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la partita.

Nel frattempo, il Newcastle ha vinto la gara contro il Brentford sabato con un punteggio conclusivo di 5-1.

I Red Devils hanno vinto la loro prima partita contro i Magpies 4-1 la scorsa stagione, ma il Newcastle è riuscito a pareggiare 1-1 nella partita successiva. Torna su CBSSports.com per scoprire se questa volta possono fare un ulteriore passo avanti e raccogliere una vittoria.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Manchester United contro Newcastle United

Manchester United contro Newcastle United Quando: Domenica alle 9:00 ET

Domenica alle 9:00 ET Dove: Old Trafford

Old Trafford TV: Telemundo, Rete USA

Telemundo, Rete USA Streaming online: fuboTV (Prova gratis.)

fuboTV (Prova gratis.) Probabilità: Uomo Unito -102; Pesca +275; Newcastle +260 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto sette delle ultime dieci partite contro il Newcastle United.