Guarda Manchester United vs Liverpool: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

L’evento principale della terza settimana della Premier League prende il via lunedì

Chi sta giocando

Liverpool @ Manchester United

Record attuali: Liverpool 0-0-2; Manchester United 0-2

Cosa sapere

Il Manchester United non vince una partita contro il Liverpool dal 10 marzo 2018, ma lunedì prossimo cercherà di porre fine alla siccità. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 15:00 ET all’Old Trafford.

Le cose non sarebbero potute andare molto peggio per il Man United che ha perso 4-0 contro il Brentford lo scorso sabato. Le cose erano praticamente risolte a metà dato che i Red Devils erano già sotto di 4 a zero.

Nel frattempo, Liverpool e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1, buono per un punto ciascuno.

Il Man United ha subito una triste sconfitta per 4-0 contro il Liverpool quando le due squadre si erano incontrate in precedenza ad aprile. Forse il Manchester United avrà più fortuna in casa invece che in trasferta? Guarda il concorso e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Come guardare

Chi: Manchester United contro Liverpool

Manchester United contro Liverpool Quando: Lunedì alle 15:00 ET

Lunedì alle 15:00 ET Dove: Old Trafford

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Manchester United +400; Disegna +320; Liverpool -160

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto cinque delle ultime 13 partite contro il Manchester United.