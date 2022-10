Guarda Manchester City vs Southampton: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Southampton @ Manchester City

Record attuali: Southampton 2-5-1; Manchester City 6-0-2

Cosa sapere

Manchester City e Southampton si incontreranno per l’andata della stagione alle 10:00 ET di sabato all’Etihad Stadium. L’anno scorso, Man City e Southampton erano alla pari, giocando 0-0 e 1-1.

Anche se non è stata proprio una valanga, la partita tra Man City e Manchester United di domenica è stata comunque piuttosto decisiva poiché il Man City ha concluso con una vittoria per 6-3 in casa.

Nel frattempo, era tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma il Southampton non era del tutto uguale all’Everton nel secondo tempo quando si sono incontrati sabato. Il Southampton ha perso 2-1 contro l’Everton.

La vittoria del Manchester City li ha portati a 6-0-2 (secondo posto con 20 punti) mentre la sconfitta di Southampton li ha portati a 2-5-1 (16° posto con sette punti). Vedremo se il Man City riuscirà a ripetere il suo recente successo o se il Southampton si riprenderà e invertirà la propria fortuna.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Southampton

Manchester City contro Southampton Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Città -900; Disegna +800; Southampton +2200

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto otto delle ultime 12 partite contro il Southampton.