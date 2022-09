Guarda Manchester City vs. Nottingham Forest: come trasmettere in diretta streaming, canale TV, orario di inizio della Premier League

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Nottingham Forest @ Manchester City

Record attuali: Nottingham Forest 1-2-1; Manchester City 3-0-1

Cosa sapere

Il Manchester City ospiterà di nuovo il Nottingham Forest all’Etihad Stadium, dove il calcio d’inizio è previsto per le 14:30 ET di mercoledì. Il Man City entrerà impettito dopo una vittoria mentre il Nottingham Forest inciamperà dopo una sconfitta.

Il Man City è stato in grado di ottenere una solida vittoria sul Crystal Palace lo scorso sabato, vincendo 4-2.

Nel frattempo, il Nottingham Forest non ha avuto successo contro il Tottenham Hotspur domenica, perdendo 2-0.

La sconfitta del Nottingham Forest li ha portati sull’1-2-1 mentre la vittoria del Manchester City li ha portati sul 3-0-1. Vedremo se il Nottingham Forest riuscirà a rubare la fortuna di Man City o se Man City registrerà invece un’altra vittoria.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Nottingham Forest

Manchester City contro Nottingham Forest Quando: Mercoledì alle 14:30 ET

Mercoledì alle 14:30 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad Guadare: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Città dell’uomo -1200; Disegna +1000; Foresta +2700

Storia della serie

Questa è la prima volta che queste squadre si affrontano negli ultimi sei anni.