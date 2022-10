Guarda Manchester City vs. Kobenhavn: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

La Champions League torna mercoledì su Paramount+.

Chi sta giocando

Kobenhavn @ Manchester City

Cosa sapere

Kobenhavn e il Manchester City si affronteranno alle 15:00 ET, mercoledì 5 ottobre all’Etihad Stadium come parte della fase a gironi della Champions League in corso. Il Kobenhavn ha pareggiato 0-0 il Siviglia nella gara precedente guadagnando un punto. Il Manchester City ha raccolto tre punti vincendo 2-1 sul Borussia Dortmund nella gara precedente. In questo momento, Kobenhavn (un punto) è al terzo posto nel Gruppo G, mentre Man City (sei punti) è in testa al gruppo. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone.

Kobenhavn ha bisogno di cambiare marcia; anche con una vittoria qui, potrebbero comunque completare il girone. Una vittoria per il Man City li manterrebbe saldamente al primo posto.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Kobenhavn

Manchester City contro Kobenhavn Quando: Mercoledì alle 15:00 ET

Mercoledì alle 15:00 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad TV: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Città; Disegno; Kobenhavn

