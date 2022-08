Guarda Manchester City vs. Bournemouth: canale TV, informazioni in diretta sulla Premier League, ora di inizio

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Bournemouth @ Manchester City

@ Record attuali: Bournemouth 1-0; Manchester City 1-0

Record della scorsa stagione: Manchester City 29-3-6; Bournemouth 0-0

Cosa sapere

Il Manchester City √® 9-0 contro il Bournemouth da settembre 2016 e sabato avranno la possibilit√† di prolungare quel successo. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 10:00 ET all’Etihad Stadium. Entrambi i club entrano in competizione sostenuti dalle vittorie nelle partite precedenti.

Il Man City si √® messo sul tabellone contro West Ham United domenica, ma il West Ham non ha mai seguito l’esempio. Il Man City √® uscito in testa contro gli Irons con un punteggio di 2-0.

Nel frattempo, Bournemouth ha mantenuto la porta inviolata Aston Villa sabato e ha vinto la partita 2-0.

Dal momento che Man City (1-0) e Bournemouth (1-0) sono entrambi a tre punti, questa partita determiner√† chi sar√† pi√Ļ in alto in classifica.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Bournemouth

Manchester City contro Bournemouth Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio Etihad

Stadio Etihad TV: Rete USA

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Manchester City -1900; Disegna +1200; Bournemouth +4000

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto tutti gli incontri che ha giocato contro il Bournemouth negli ultimi sette anni.