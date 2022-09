Guarda Liverpool vs Newcastle: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di mercoledì

La Premier League torna in campo mercoledì.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Liverpool

Record attuali: Newcastle United 1-0-3; Liverpool 1-1-2

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Cosa sapere

Il Newcastle United ha perso entrambe le partite contro il Liverpool la scorsa stagione con i punteggi di 1-3 e 0-1, quindi sperano di ribaltare la situazione in questa stagione. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 15:00 ET mercoledì ad Anfield.

Domenica, Magpies e Wolverhampton hanno chiuso con un punto a testa dopo un pareggio per 1-1.

Nel frattempo, il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata contro il Bournemouth lo scorso sabato e ha vinto la partita 9-0. Con i Reds avanti 5 a zero al primo tempo, la gara era già quasi finita.

Dopo il pareggio, il Newcastle cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.\

Come guardare

Chi: Liverpool contro Newcastle United

Liverpool contro Newcastle United Quando: Mercoledì alle 15:00 ET

Mercoledì alle 15:00 ET Dove: Anfield

Anfield TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) In Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Quote Caesars Sportsbook: Liverpool -350; Disegna +475; Newcastle +900

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto sette incontri e ha pareggiato tre incontri nelle ultime dieci gare con il Newcastle United.