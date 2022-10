Guarda Liverpool vs Manchester City: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di domenica

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Manchester City @ Liverpool

Record attuali: Manchester City 7-0-2; Liverpool 2-2-4

Cosa sapere

Dopo due partite in casa, il Manchester City sarà in trasferta. Loro e il Liverpool si incontreranno per l’andata della stagione alle 11:30 ET di domenica ad Anfield. L’anno scorso, Man City e Liverpool erano alla pari, giocando 2-2 e 2-2.

Il Man City ha mantenuto la porta inviolata contro il Southampton sabato e ha vinto la partita 4-0.

Nel frattempo, domenica i Reds hanno perso un gol in meno dell’Arsenal, perdendo 3-2.

La vittoria del Manchester City li ha portati a 7-0-2 (secondo posto con 23 punti) mentre la sconfitta del Liverpool li ha portati a 2-2-4 (10° posto con dieci punti). Vedremo se il Manchester City riuscirà a ripetere il suo recente successo o se il Liverpool si riprenderà e invertirà la propria fortuna.

Come guardare

Chi: Liverpool-Manchester City

Liverpool-Manchester City Quando: Domenica alle 11:30 ET

Domenica alle 11:30 ET Dove: Anfield

Anfield TV: Telemundo, Rete USA

Telemundo, Rete USA Streaming online: fuboTV

fuboTV (prova gratis) Probabilità : Liverpool +275; Disegna +295; Manchester City -113 (tramite Caesars Sportsbook)

Liverpool +275; Disegna +295; Manchester City -113 (tramite Caesars Sportsbook) Aggiornamenti in tempo reale: Città contro Liverpool

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime 12 partite contro il Liverpool.