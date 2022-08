Guarda Liverpool vs. Crystal Palace: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

La Premier League chiude lunedì la sua seconda settimana di azione.

Chi sta giocando

Palazzo di cristallo @ Liverpool

Record: Crystal Palace 0-1; Liverpool 0-0-1 Record della scorsa stagione: Liverpool 28-2-8; Crystal Palace 12-12-14

Cosa sapere

Il Liverpool è 11-1 contro il Crystal Palace dall’ottobre del 2016 e lunedì avranno la possibilità di prolungare quel successo. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 15:00 ET ad Anfield. I Reds hanno vinto entrambe le partite contro il Crystal Palace la scorsa stagione (3-0 e 3-1) e questa volta puntano allo stesso risultato.

Sabato, Liverpool e Fulham ha finito con un punto a testa dopo un pareggio per 2-2.

Nel frattempo, il Crystal Palace non ha avuto successo Arsenale la scorsa settimana, cadendo 2-0.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Liverpool contro Crystal Palace

Liverpool contro Crystal Palace Quando: Lunedì alle 15:00 ET

Lunedì alle 15:00 ET Dove: Anfield

Anfield TV: Rete USA

Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Liverpool -500; Pesca +525; Crystal Palace +1600 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

Il Liverpool ha vinto 11 delle ultime 12 partite contro il Crystal Palace.