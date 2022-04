Guarda Liverpool vs Benfica: canale TV, informazioni in diretta sulla Champions League, ora di inizio

La Champions League torna in azione mercoledì su CBS e Paramount+.

Chi sta giocando

Benfica @ Liverpool

Cosa sapere

Il Liverpool spera in un’altra vittoria. Martedì scorso hanno vinto 3-1 sul Benfica. Finché i Reds rimarranno all’interno di uno, si assicureranno un posto sicuro nel prossimo round.

Le squadre si sfideranno per un posto nelle semifinali alle 15:00 ET mercoledì 13 aprile ad Anfield. Rimani aggiornato su questa partita e su tutte le attività della Champions League con CBSSports.com.

Come guardare

Chi: Liverpool-Benfica

Liverpool-Benfica Quando: Mercoledì alle 15:00 ET

Mercoledì alle 15:00 ET In cui si: Anfield

Anfield TV: CBS

CBS Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Liverpool -390; Pesca +500; Benfica +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

