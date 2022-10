Guarda Leicester City vs. Crystal Palace: come trasmettere in diretta streaming, canale TV, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Palazzo di cristallo @ Leicester City

@ Record attuali: Crystal Palace 2-3-3; Leicester City 1-7-1

Cosa sapere

Questo sabato, Leicester City spera di riparare i buchi in una difesa che ha consentito una media di 2,67 gol per gara. Loro e Crystal Palace si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 7:30 ET di sabato al King Power Stadium. Crystal Palace dovrebbe essere ancora in alto dopo una vittoria, mentre le volpi cercheranno di tornare nella colonna delle vittorie.

Sabato, Leicester ha perso 2-1 contro Bournemouth.

A proposito di partite ravvicinate: è stato tutto pareggiato 1-1 al primo tempo per Crystal Palace e Leeds Unito domenica, ma il Crystal Palace si è fatto avanti nel secondo tempo vincendo 2-1.

Leicester e Crystal Palace hanno pareggiato 2-2 nella prima partita dell’anno scorso, ma Leicester ha ottenuto la vittoria nella seconda partita 2-1. Crystal Palace vuole restituire il favore; ricontrolla su CBSSports.com per aggiornamenti su come se la cavano.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Leicester City contro Crystal Palace

Leicester City contro Crystal Palace Quando: Sabato alle 7:30 ET

Sabato alle 7:30 ET Dove: Stadio King Power

Stadio King Power TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Leicester +130; Pesca +250; Palazzo +200

Storia della serie

Il Leicester City ha vinto cinque delle ultime 12 partite contro il Crystal Palace.