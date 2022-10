Guarda Leeds United vs. Arsenal: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Arsenal @ Leeds United

Record attuali: Arsenal 8-1; Leeds United 2-3-3

Cosa sapere

Il Leeds United è 0-3-1 contro l’Arsenal da novembre 2020, ma domenica avrĂ la possibilitĂ di colmare un po’ il divario. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 9:00 ET a Elland Road. L’Arsenal dovrebbe ancora andare in alto dopo una vittoria, mentre il Leeds United cercherĂ di tornare nella colonna delle vittorie.

Era tutto pareggiato 1-1 all’intervallo, ma il Leeds United non era esattamente all’altezza del Crystal Palace nel secondo tempo quando si è incontrato domenica. Il Leeds United è caduto un gol in meno rispetto al Crystal Palace, perdendo 2-1.

A proposito di partite ravvicinate: domenica l’Arsenal ha schivato un proiettile, finendo 3-2 sul Liverpool.

La sconfitta del Leeds United li ha portati sul 2-3-3 mentre la vittoria dell’Arsenal li ha portati sull’8-1. Vedremo se il Leeds United può rubare la fortuna all’Arsenal o se invece l’Arsenal registra un’altra vittoria.

Come guardare

Chi: Leeds United contro Arsenal

Leeds United contro Arsenal Quando: Domenica alle 9:00 ET

Domenica alle 9:00 ET Dove: Via Elland

Via Elland Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone ProbabilitĂ : Leeds +480; Disegna +230; Arsenal -188 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

L’Arsenal ha vinto tre incontri e ha pareggiato un incontro nelle ultime quattro gare con il Leeds United.