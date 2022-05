Guarda Crystal Palace vs Manchester United: come trasmettere in streaming live, canale TV, ora di inizio per la partita della Premier League

L’ultima settimana di azione della Premier League è qui.

Chi sta giocando

Manchester United @ Crystal Palace

Record attuali: Manchester United 16-11-10; Crystal Palace 10-12-15

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Cosa sapere

Il Manchester United è diretto a Selhurst Park per affrontare il Crystal Palace con la speranza di spazzare via la serie. Il Man United affronterà il Crystal Palace alle 11:00 ET di domenica dopo una settimana di riposo. Entrambi i club hanno subito una sconfitta nell’ultima partita, quindi avranno molte motivazioni per ottenere la “V”.

La gara dei Red Devils e del Brighton & Hove Albion due settimane fa era in palio all’intervallo, ma il Man United è stato completamente sconfitto per 3 a zero nel secondo tempo. Il Man United ha subito una triste sconfitta per 4-0 contro il Brighton.

Nel frattempo, era tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma il Crystal Palace non era proprio all’altezza dell’Everton nel secondo tempo quando si sono incontrati giovedì. Il Crystal Palace è caduto un gol prima dell’Everton, perdendo 3-2.

Nel precedente incontro delle squadre lo scorso dicembre, il Man United ha vinto con un gol, superando il Crystal Palace 1-0. La rivincita potrebbe essere un po’ più difficile per i Red Devils poiché la squadra non avrà vantaggio sul campo di casa. Vedremo se il cambio di sede farà la differenza.

Come guardare

Chi: Crystal Palace contro il Manchester United

Crystal Palace contro il Manchester United Quando: Domenica alle 11:00 ET

Domenica alle 11:00 ET In cui si: Parco Selhurst

Parco Selhurst Streaming online/TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Palazzo +190; Pesca +245; Uniti +140

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto sette delle ultime 11 partite contro il Crystal Palace.