Guarda Crystal Palace vs Chelsea: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio per la partita di Premier League di sabato

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Chelsea @ Crystal Palace

Record attuali: Chelsea 13-3-8; Crystal Palace 5-8-11

Cosa sapere

Il Crystal Palace cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie con il Chelsea. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET al Selhurst Park. Il Crystal Palace ha del lavoro da fare per pareggiare la serie 2-9 tra questi due da dicembre 2016, ma una vittoria qui sarebbe un buon inizio.

Sabato, Crystal Palace e Brentford hanno chiuso con un punto a testa dopo lo 0-0.

Nel frattempo, il Chelsea è entrato in campo contro il Tottenham Hotspur tre settimane fa, ma il Tottenham non ha mai seguito l’esempio. Il Chelsea è stato in grado di ottenere una solida vittoria sugli Spurs, vincendo 2-0. Il punteggio è stato tutto pareggiato nell’intervallo niente a niente, ma il Chelsea è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Dopo il pareggio, il Crystal Palace cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Crystal Palace contro Chelsea

Crystal Palace contro Chelsea Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Parco Selhurst

Parco Selhurst TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Palazzo di Cristallo +460; Disegna +280; Chelsea -155

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto nove delle ultime 11 partite contro il Crystal Palace.