GUARDA: Christian Pulisic segna il gol più facile della sua vita mentre il Chelsea schiaccia Burnley

Il Chelsea stava già rotolando, avanti 3-0 contro Burnley dietro una doppietta di Kai Havertz e un gol per Reece James, ma le cose sono andate di male in peggio per la squadra di casa quando James Tarkowski ha dimenticato come fare una rimessa. Il difensore del Burnley ha giocato un cross di Mason Mount sulla traiettoria di un Pulisic in arrivo per portare la partita sul 4-0 in solo 69 minuti.

La cosa divertente è che se Tarkowski non tocca la palla, Pulisic verrebbe probabilmente condannato in fuorigioco, ma come difensore non puoi lasciare queste cose al caso. Per il Chelsea, quando le cose vanno bene, tutto va a rotoli e questo è stato il caso in cui Pulisic ha assistito anche il primo gol di Havertz al 52′.

L’obiettivo è stato significativo in quanto ha rotto un pareggio con Roy Wegerle per i gol in Premier League di un nazionale degli Stati Uniti. Questo è stato il 17esimo posto di Pulisic per il terzo posto. Avrà bisogno di qualche gol in più per superare le due persone che segue Brian McBride (36) e Clint Dempsey (57).

Questa effusione di gol con Mount, Havertz e Pulisic probabilmente manterrà Romelu Lukaku in disparte mentre ha lottato per integrarsi nella squadra dopo il suo ritorno al Chelsea. Dopo aver lottato per entrare in squadra per iniziare l’anno, Pulisic e Havertz ora si sentono come due dei primi nomi sulla scheda della squadra.