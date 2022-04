Guarda Chelsea vs Real Madrid: Champions League online, canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

I quarti di finale di Champions League tornano mercoledì su CBS e Paramount+.

Chi sta giocando

Real Madrid @ Chelsea

Cosa sapere

Il Real Madrid affronterà il Chelsea nell’andata dei quarti di finale di Champions League alle 15:00 ET del 6 aprile allo Stamford Bridge.

Il Real Madrid sta uscendo dalla vittoria per 3-1 al ritorno sul PSG quattro settimane fa. Il Chelsea sta uscendo dalla vittoria per 2-1 al ritorno sul Lille tre settimane fa.

L’anno scorso, il Real Madrid era vicino al campionato ma ha perso in semifinale contro il Chelsea 1-1 e 2-0. Per quanto riguarda il Chelsea, sono i campioni in carica della Champions League dopo aver vinto la finale dell’anno scorso per 1-0 contro il Manchester City.

Con entrambe le squadre che hanno superato i quarti di finale l’anno scorso, vedremo quale squadra uscirà prima questa volta. Per aggiornamenti su questo gioco e altro ancora, torna su CBSSports.

Come guardare

Chi: Chelsea vs Real Madrid

Chelsea vs Real Madrid Quando: Mercoledì alle 15:00 ET

Mercoledì alle 15:00 ET Dove: Stamford Bridge

Stamford Bridge TV: CBS

CBS Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Chelsea +108; Disegna +225; Real Madrid +280

