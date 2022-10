Guarda Brentford vs Brighton & Hove Albion: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

La Premier League torna in campo venerdì.

Chi sta giocando

Brighton & Hove Albion @ Brentford

Record attuali: Brighton & Hove Albion 4-2-2; Brentford 2-3-4

Cosa sapere

Il Brentford ha perso entrambe le partite contro il Brighton & Hove Albion la scorsa stagione con i punteggi di 0-1 e 0-2, quindi sperano di ribaltare la situazione in questa stagione. Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 15:00 ET di venerdì al Gtech Community Stadium. Il Brentford è pronto a fermare una serie di tre sconfitte consecutive in casa.

Il Brentford deve essere ferito dopo una devastante sconfitta per 5-1 per mano del Newcastle United lo scorso sabato.

Nel frattempo, lo scorso sabato il Brighton ha perso 1-0 contro il Tottenham Hotspur. Questa è la prima volta in questa stagione che il Brighton ha deluso il pubblico di casa.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Con una media di 1,89 punti a partita, il Brentford non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a rattoppare i buchi nella loro difesa prima del loro prossimo concorso.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Brentford contro Brighton & Hove Albion

Brentford contro Brighton & Hove Albion Quando: Venerdì alle 15:00 ET

Venerdì alle 15:00 ET Dove: Stadio della comunità Gtech

Stadio della comunità Gtech TV: Rete USA

Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Brentford +220; Disegna +230; Brighton +128

Storia della serie

Brighton & Hove Albion hanno vinto entrambi gli incontri che hanno giocato contro il Brentford negli ultimi due anni.