Guarda Bournemouth vs Leicester City: canale TV, informazioni in diretta streaming, ora di inizio

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Leicester City @ Bournemouth

Record attuali: Leicester City 1-6-1; Bournemouth 2-3-3

Cosa sapere

Questo sabato, Bournemouth spera di riparare i buchi in una difesa che ha consentito una media di 2,38 gol per partita. Hanno il lusso di restare a casa un’altra settimana e accoglieranno Leicester City alle 10:00 ET l’8 ottobre al Vitality Stadium.

Sabato, Bournemouth e Brentford hanno pareggiato 0-0, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, il Leicester si è inserito lunedì nel tabellone contro il Nottingham Forest, ma il Nottingham Forest non ha mai seguito l’esempio. Tutto è andato a favore dei Foxes contro il Nottingham Forest che hanno ottenuto una vittoria per 4-0. La gara è stata praticamente decisa dal primo tempo, quando il punteggio era già arrivato a 3 a zero.

Dopo il pareggio, Bournemouth cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare