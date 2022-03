Guarda Bayern Monaco vs Salisburgo: canale TV, informazioni in diretta sulla Champions League, ora di inizio, quote, notizie

La Champions League torna martedì su Paramount+.

Chi sta giocando

Salisburgo @ Bayern Monaco

Cosa sapere

Queste squadre attendono con ansia un risultato più decisivo di quello di due settimane fa. Salisburgo e Bayern Monaco hanno concluso la loro gara con un pareggio per 1-1. Ciò significa che il vincitore di questa tappa avanzerà. In caso di un altro pareggio, il Salisburgo vince se segna almeno due gol (regola dei gol in trasferta), il Bayern Monaco vince se le squadre segnano meno di un gol e un altro punteggio esattamente di 1-1 manderà le squadre ai tempi supplementari.

Le squadre si sfideranno per un posto nei quarti di finale alle 15:00 ET martedì 8 marzo all’Allianz Arena. Per aggiornamenti su questo gioco e altro ancora, torna su CBSSports.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

