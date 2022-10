Guarda Arsenal vs. Liverpool: streaming in diretta, pronostico punteggio, canale TV, come guardare, orario d’inizio, quote

L’Arsenal continua a essere all’avanguardia nel nono turno di partite della stagione di Premier League, ma le sue credenziali come una delle squadre migliori dell’Inghilterra potrebbero essere messe alla prova dal Liverpool all’Emirates Stadium domenica. I visitatori sono stati il ​​metro di paragone contro il quale i Gunners non sono stati all’altezza negli ultimi anni. Questa partita potrebbe consentire loro di rivendicare di essere il migliore degli altri dietro il Manchester City in questa stagione.

La posta in gioco forse è ancora maggiore per il Liverpool, che potrebbe entrare in questa partita a 13 punti dal City, anche se con due partite in mano. Anche ora, sembra esserci la possibilità che il titolo di Premier League sia sfuggito alla loro portata, tale è il ritmo che sta impostando la squadra di Pep Guardiola. Tuttavia, negli ultimi anni, se una squadra è stata in grado di dare il via alla serie di vittorie necessarie per tirare in ballo i campioni in carica, è stata il Liverpool. Il nord di Londra sarebbe un ottimo posto per farlo andare.

Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: domenica 9 ottobre | Volta: 11:30 ET

Posizione: L’Emirates Stadium di Londra

TV: Stati Uniti

Probabilità : Arsenale +150; Disegna +260; Liverpool +160 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: La squadra di Mikel Arteta si ritrova bloccata sul tapis roulant del giovedì-domenica che è universalmente odiato dagli allenatori di forza e condizionamento in tutta la Premier League. Ma almeno hanno superato il loro primo esame a pieni voti, battendo Bodo/Glimt 3-0. Ci si sarebbe potuti aspettare che i giocatori senior fossero tenuti in riserva per la partita del Liverpool, ma artisti del calibro di Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Granit Xhaka hanno giocato tutti in Europa League; i pochi critici di Arteta che rimangono ancora tra i fan dell’Arsenal cercheranno prove che abbia sbagliato a consumare parte delle loro riserve di fitness

“Abbiamo una comprensione di quello che vogliamo fare”, ha detto l’allenatore dell’Arsenal. “Ma poi questo è il calcio, e ci sono così tante circostanze incontrollabili che determineranno se andiamo in questo modo o in quel modo: usiamo questo giocatore o quel giocatore. È qualcosa che nessuno ha mai sperimentato prima, quindi siamo un po’ vuoto lì. Quindi, cerchiamo di prepararci, cerchiamo di capire come tutelare soprattutto i giocatori, per il loro benessere”.

Liverpool: Il ritorno dei Reds a vincere contro i Rangers a metà settimana è arrivato in modo curioso, almeno in termini di formazione che hanno giocato, qualcosa che si avvicinava a un 4-4-2 con Mohamed Salah che giocava notevolmente più largo del solito. È stata solo una tantum per ottenere un risultato in Champions League o potrebbe essere un approccio a cui il Liverpool tornerà in trasferta questo fine settimana? Jurgen Klopp non ha intenzione di dare risposte.

“Per noi, è più importante diventare di nuovo imprevedibili, quindi abbiamo bisogno di sistemi diversi per questo”, ha affermato. “Dobbiamo scegliere quale è il migliore per noi contro il prossimo avversario. Dobbiamo essere più imprevedibili”.

Predizione

L’Arsenal potrebbe non ottenere una vittoria, ma sembra essere sulla buona strada per eguagliare il Liverpool. Ora è un buon momento per interpretarli e potrebbero benissimo lasciare un thriller con la loro reputazione migliorata. SCEGLIERE: Arsenal 2, Liverpool 2