Guarda Arsenal vs Leicester City: canale TV, informazioni in diretta streaming, orario di inizio della Premier League

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Leicester City @ Arsenal

Record attuali: Leicester City 9-10-6; Arsenale 15-7-3

Cosa sapere

Il Leicester City andrà a giocare all’Emirates Stadium per cercare di rubare un risultato positivo all’Arsenal dopo aver perso il primo incontro all’italiana. Si affronteranno l’uno contro l’altro alle 12:30 ET di domenica. Le due squadre sono scappate ciascuna con vittorie ravvicinate contro i loro precedenti avversari.

Sabato è stato tutto legato a nulla a nulla per Leicester e Leeds United, ma i Foxes si sono intensificati nella seconda metà per una vittoria per 1-0.

A proposito di partite ravvicinate: l’Arsenal vince con un gol, superando il Watford 3-2.

Le loro vittorie hanno portato il Leicester sul 9-10-6 e l’Arsenal sul 15-7-3. Vedremo quale squadra riuscirà a portare avanti il ​​proprio successo e quale squadra inevitabilmente cadrà quando Leicester e Arsenal si scontrano.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Arsenal-Leicester City

Arsenal-Leicester City Quando: Domenica alle 12:30 ET

Domenica alle 12:30 ET Dove: Stadio degli Emirati

Stadio degli Emirati TV: Telemundo. Rete USA

Telemundo. Rete USA Streaming online: fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.)

fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.) Quote Caesars Sportsbook: Arsenale -205; Disegna +340; Leicester +550

Storia della serie

L’Arsenal ha vinto cinque delle ultime 11 partite contro il Leicester City.