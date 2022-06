Guadagno su Wall Street, che prolunga il rimbalzo dai minimi di maggio

Wall Street record guadagna vicino all’1% dopo il Chiusura leggermente ribassista di martedì. Il Dow Jones e il S&P 500 chiuso il mese piatto, anche se il nasdaq è sceso del 2%, nonostante il forte rimbalzo dai minimi annuali di oltre il 6% registrato la scorsa settimana dagli indici di New York.

La domanda ora è se le azioni statunitensi continueranno a rimbalzare nel breve termine o se gli indici testeranno ancora una volta la forza dei minimi di maggio, che nel caso del S&P 500 Sono dentro 3.810 puntiprezzo che coincide con a Ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’intero rialzo dai minimi della pandemia ai massimi storici di inizio anno.

ANALISI TECNICA NASDAQ

“Nel breve termine potremmo assistere ad un prolungamento degli incrementi del nasdaq fino al livello di 13.000 puntilivelli in cui vedremo la forza degli acquisti”, afferma César Nuez, analista di Bolsamanía.

“Se riuscirà a superarli, potremmo finire per vedere un’estensione degli utili al livello di 13.556 punti, livello di resistenza successivo. Ma dobbiamo tenere a mente che il rimbalzo è logico dopo il crollo del 25% di inizio aprile, quindi la cosa più normale è che vediamo il ritorno delle vendite“, aggiunge questo esperto.

RALLY RIALZISTA ALL’INTERNO DEL MERCATO ORSO

Per gli esperti di Morgan Stanleysiamo in a rally rialzista all’interno di un mercato ribassista, quindi il suo consiglio è di sfruttare i rally per ridurre l’esposizione al rischio. “Forse possiamo vedere il S&P 500 a 4.200 o 4.300 punti tra un paio di settimane, ma il rally si esaurirà”, ha affermato Mike Wilson, il suo capo stratega statunitense.

Secondo voi, “il valore dell’S&P 500 è vicino a 3.400 puntie penso che lo vedremo lì, forse nel terzo trimestre, e in quel momento sì, prenderemo in considerazione l’aumento della nostra esposizione al rischio in modo aggressivo. Ma in questo momento, il rapporto rischio/rendimento è scarso”.

ECONOMIA, AZIENDE E ALTRI MERCATI

Negli Stati Uniti, questo mercoledì il ISM manifatturiero Maggio, che ha superato le previsioni, salendo a 56,1 da 55,4, rispetto alla previsione di consenso, che prevedeva un calo a 54,5.

Nel pomeriggio il libro beige della Federal Reserve, che raccoglie l’evoluzione dell’attività economica nelle diverse regioni degli USA.

Giovedì conosceremo l’indagine sull’occupazione ADP di maggio, che sarà l’anticipo del Rapporto ufficiale sull’occupazione previsto per venerdì, insieme al Servizi ISM.

Da parte sua, il Segretario del Tesoro, Janet Yellenha riconosciuto che era sbagliato ritenere nel 2021 che l’inflazione fosse transitoria.

Di lunedi, Joe Biden incontrato il presidente della Fed, Girolamo Powelle il suo Yellenper dimostrare il proprio impegno nella lotta all’inflazione elevata, sempre nel rispetto dell’indipendenza della banca centrale in termini di politica monetaria.

Durante la giornata, diversi membri della Fed, come John Williams Y James Bullardrealizzerà interventi pubblici in grado di muovere il mercato.

In altri mercati, petrolio Texas occidentale in rialzo dell’1,6% ($ 116,50) e il Brent 1,5% ($ 117,44); e il Euro si deprezza dello 0,1% ($ 1,0725). Oltre al oncia d’oro scende dello 0,9% ($ 1.826); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni sale al 2,86%. Infine, il bitcoin in rialzo dello 0,1% ($ 31.663).