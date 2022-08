Guadagno a Wall Street in attesa di vedere quale sarà la prossima mossa della Fed

Wall Street registra guadagni moderati in una settimana in cui le società di vendita al dettaglio saranno protagoniste e la pubblicazione del verbale dell’ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), che darà una visione di ciò che il prossimi movimenti della Federal Reserve (Fed).

La scorsa settimana, il S&P 500 ha chiuso in positivo per la quarta settimana consecutiva, guidando il periodo rialzista più lungo da novembre dello scorso anno. Da parte sua, il nasdaq Ha chiuso a livelli che non si vedevano da aprile, sopra i 13.000 punti.

Guardando avanti a questa settimana, attendono la pubblicazione dei risultati di aziende come Home Depot, Walmart e Target. Inoltre, si incontreranno dati sulle vendite al dettaglio. Le loro cifre potrebbero fornire indizi su come il business è stato influenzato dall’inflazione e da altre sfide macro nel trimestre.

“Questa settimana a Wall Street sarà intensa per le aziende del settore della distribuzione al dettaglio, molte delle quali confesseranno agli investitori, rivelando i loro dati sull’ultimo trimestre e, soprattutto, le loro aspettative di business, qualcosa che sarà seguito da vicino dagli investitori come il attività di queste società direttamente collegata ai consumi privati. Sarà molto importante prestare attenzione a ciò che tutti dicono sui potenziali cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori, eventualmente causati dalla loro perdita di potere d’acquisto, a causa dell’elevata inflazione, poiché possono causare movimenti nei mercati azionari che sono in aumento da settimane“, notano gli analisti di Link Securities.

All’ordine del giorno di questa settimana c’è anche la pubblicazione, mercoledì, del verbale dell’ultimo meeting del FOMC, da cui gli investitori sperano di poter dedurre quali saranno le prossime mosse della Fed. Negli Usa potrebbe rallentare l’inflazione Investitori rilassati. previsioni ora Escludono che la Fed aumenterà nuovamente i suoi tassi di interesse di riferimento di 75 punti base a settembre, con la maggioranza del mercato che scommette su un aumento di mezzo punto.

Nonostante la moderazione riscontrata negli Usa, “si continua in uno scenario di alta inflazione senza che si veda il picco nei prossimi mesi”, sottolineano gli analisti di Renta 4, che vedono “è probabile che i tagli dei tassi arrivino prima di previsto”. inizialmente previsto. Nel caso degli USA già nella prima metà del 2023.

ECONOMIA, AZIENDE E ALTRI MERCATI

Sul fronte economico, questo lunedì il Indice di produzione dell’Empire State che è sprofondato nel -31,3 punti ad agosto, in calo di 42 punti dai precedenti 11,1 punti e peggioramento delle previsioni di mercato, che prevedevano 8,5 punti. I record di dati il secondo più grande calo della storia.

Per quanto riguarda gli affari, il produttore di software di gioco Unity ha rifiutato questo lunedì l’offerta di fusione fatta da AppLovin, e del valore di 17.540 milioni di dollari. L’obiettivo dell’azienda tecnologica è quello di procedere con l’acquisto pianificato di ironSource. Dopo la notizia, le azioni Unity sono scese di oltre l’8% a Wall Street, mentre ironSource è salito dell’11%.

Le azioni di Disney anche registrato forti movimenti nel mercato azionario dopo l’annuncio hedge fund Terzo punto, di Daniel Loeb, ha acquisito una nuova partecipazione nella società e, attraverso una lettera inviata al CEO della società di intrattenimento, Bob Chapek, gli ha chiesto di scorporare la rete sportiva ESPNcome riportato dalla CNBC.

D’altra parte, le obbligazioni sono scambiate in ribasso questo lunedì. Il Rendimento del Buono del Tesoro a 10 anni Il benchmark è inferiore di 0,083 punti base al 2,764% all’inizio della settimana.

Tra le materie prime, Il prezzo del petrolio scende a causa della preoccupante domanda cinese. La botte Brent in calo del 3,14%, a 93,23 dollari, mentre il barile Texas occidentale cede anche il 3%, a 87,21 dollari.

Da parte sua, l’oncia di Pregato è sceso dell’1,04% a $ 1.796. Lo stesso si comporta d’argentoche ha perso il 2,55%, a $ 20.175.

Per quanto riguarda le valute, il euro/dollaro corregge dallo 0,4% a $ 1,0215.