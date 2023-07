Grosse ondate di calore: Affronta le alte temperature con questo prodotto Lidl a basso costo.

Con l’arrivo dell’estate, tornano finalmente le belle giornate, ma questo comporta anche conseguenze negative. Infatti, i periodi di forte calore si moltiplicheranno nei prossimi mesi. Questa situazione può essere particolarmente difficile da sopportare per molte persone. Se ti ritrovi in questa situazione, Lidl propone un prodotto in vendita perfetto per rinfrescarti.

Un ventilatore perfetto per combattere il caldo estivo

Può essere difficile trovare il prodotto perfetto per avere meno caldo durante il giorno d’estate. Lidl offre a tutti i suoi clienti una soluzione ideale.

Un flusso d’aria ottimale

Ci sono molte situazioni in cui è possibile avere bisogno di rinfrescarsi d’estate. Può essere la sera, quando sei a casa, oppure durante il giorno, al lavoro. Inoltre, le persone anziane, più fragili, hanno anche bisogno di stare al fresco tutto il giorno.

Lidl, consapevole degli effetti del caldo, propone un ventilatore da scrivania della marca Silvercrest. Questo è particolarmente efficace. Infatti, è possibile regolarlo per ottenere il flusso d’aria desiderato.

Tre diverse velocità possono essere regolate su questo ventilatore. È l’ideale per adattarsi alle variazioni di temperatura durante il giorno.

Un ventilatore oscillante

Se ci sono più persone nella stessa stanza che hanno bisogno di freschezza, può essere difficile accontentare tutti. Infatti, molti ventilatori rimangono fissi e quindi mandano aria fresca solo in un punto.

Con questo ventilatore proposto da Lidl, questo problema non si pone. Infatti, è in grado di oscillare fino a 85°. Inoltre, la sua inclinazione è regolabile: questo è quindi un enorme punto positivo.

Un prodotto facile da spostare a basso prezzo

Lidl si impegna sempre a rendere la vita più facile a tutti i suoi clienti. Questo nuovo prodotto si inserisce in questa linea. Provalo e lo adotterai, perché è facilmente trasportabile. Inoltre, è venduto a un prezzo scontato.

Un ventilatore che si può spostare ovunque

Ha senso non voler comprare un ventilatore per ogni stanza della casa. Con questo modello proposto da Lidl, non sarà necessario, perché si può spostare facilmente. Potrai quindi metterlo facilmente:

In cucina

In salotto

In camera da letto

Questo è possibile grazie al suo peso: pesa solo 1,7 chili. Prenderlo e metterlo in un’altra stanza è quindi una formalità. Potrai anche portarlo in ufficio per lavorare al fresco.

Inoltre, è disponibile in due colori: bianco e nero. Oltre ad essere pratico, si adatterà quindi all’arredamento della tua casa.

Un prodotto venduto a un prezzo che sfida ogni concorrenza

Da Lidl, sappiamo che poter rinfrescarsi d’estate dovrebbe essere possibile per tutti. Ecco perché questo ventilatore da scrivania è venduto a basso prezzo. Per ottenerlo, dovrai solo pagare 21,99 euro.

