Grazie a Lidl, non dovrai più acquistare questo prodotto al supermercato !

Lidl è sempre alla ricerca di nuovi prodotti per soddisfare i suoi clienti con un assortimento sempre più vasto e prezzi molto convenienti. Tra le ultime novità presenti nei suoi supermercati, c’è un prodotto del bazar che sta spopolando, soprattutto in vista della prossima stagione primaverile ed estiva. Si tratta di un prodotto essenziale per molte famiglie, che ora possono trovare la soluzione perfetta da Lidl.

Lidl presenta la macchina perfetta per creare il ghiaccio

Ricordiamo tutti la “crisi del ghiaccio” che abbiamo vissuto solo pochi mesi fa. Ora che siamo in inverno, non è un problema trovare il ghiaccio, ma presto arriverà la stagione calda e vorremo tenere le nostre bevande fresche. Per evitare il caos dell’anno scorso o semplicemente se desideri avere sempre il ghiaccio a disposizione, Lidl ha la soluzione perfetta che sta diventando un successo di vendita.

Si tratta della macchina per cubetti di ghiaccio, una macchina che ti permetterà di fare il ghiaccio facilmente, senza dipendere dalle buste di ghiaccio che spesso si trovano in negozio. Questa macchina funziona in modo semplice ed eviterà i problemi che abbiamo avuto lo scorso estate, quando non c’era modo di trovare il ghiaccio in nessun supermercato o la vendita era limitata a una sola busta a persona.

La macchina per cubetti di ghiaccio funziona con un serbatoio d’acqua integrato, che ha una capacità di 2,1 litri, senza la necessità di connessione all’acqua e senza doverlo pre-raffreddare.

Una volta riempito il serbatoio d’acqua ed avviata la macchina, bisogna aspettare solo dieci minuti per vedere i cubetti di ghiaccio. In particolare, si possono ottenere 9 cubetti di ghiaccio grandi in 9 minuti o 9 cubetti di ghiaccio piccoli in 7 minuti. Con il serbatoio pieno, si possono generare fino a 800 grammi di cubetti, ovvero 11-12 kg di ghiaccio in 24 ore.

La macchina ha un pannello di controllo a sfioramento per rendere più facile la creazione del ghiaccio e viene fornita con una paletta per estrarre i cubetti. Disponibile sia nei negozi Lidl che online, della marca Silvercrest, con garanzia di 3 anni, questa macchina per fare il ghiaccio ha un prezzo di 99,99 euro.

Non perdete l’opportunità di avere sempre il ghiaccio a portata di mano per le vostre bevande fredde, grazie alla macchina per cubetti di ghiaccio di Lidl, il modo più semplice per creare il ghiaccio in casa.

