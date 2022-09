Granit Xhaka sta riscrivendo la sua storia dell’Arsenal mentre apre la strada al potenziale adolescente “speciale” Ethan Nwaneri

LONDRA — Durante le turbolenze degli ultimi sei anni a Arsenale, Granit Xhaka tratto distintivo è stata la sua capacità di resistenza. Quindi forse è appropriato che il vice capitano ora stia preparando la prossima generazione che entrerà nei suoi panni di centrocampo quando alla fine si separerà dal club.

Tra il suo lavoro sempre più brillante in campo per l’Arsenal, Xhaka ha mosso i primi passi della sua carriera di allenatore all’accademia di Hale End, dove uno dei giovani più chiacchierati del calcio inglese è sotto la sua tutela. Domenica l’esordiente più giovane della Premier League, Ethan Nwaneri è stato messo alla prova da un uomo quasi il doppio della sua età nelle ultime settimane.

“Sto facendo la licenza di allenatore e mi sono allenato [him in] gli under 16”, ha rivelato Xhaka, che sta studiando per la Licenza UEFA B, dopo la vittoria per 3-0 di domenica in casa Brentford. “Puoi vedere una grande differenza con lui e gli altri ragazzi.

“È molto, molto speciale. Certo, devi proteggerlo perché è molto giovane, ma se continua così con il suo duro lavoro ha un grande, grande futuro.

“Ho parlato con un ragazzo di Brenford e gli ho detto che questo ragazzo aveva 15 anni e mi ha guardato e ha detto: ‘cazzo, sembriamo vecchi!’ Quindi sì, certo, quando hai 15 anni di differenza pensi ‘OK, il tempo non è passato ma sta arrivando [for me].’ Ma noi ci stiamo divertendo, lui si sta divertendo con noi perché ha la qualità.

“Non è molto con noi in allenamento. Forse l’ho visto due o tre volte ora. Ma è molto timido, certo, ma verrà il momento in cui sarà più con noi. Devi proteggerlo e aiutalo. Il calcio non è tutto per lui e per noi, ma sì, la società lo aiuterà e i giocatori esperti devono aiutarlo”.

Se qualcuno è ben posizionato per consigliare Nwaneri sugli alti e bassi del gioco, è Xhaka. Dopotutto, meno di tre anni fa l’idea che potesse guidare la prossima generazione attraverso i ranghi dell’Arsenal era inimmaginabile. La storia è ben raccontata ora, come l’allora capitano del club imprecava contro i tifosi e sembrava destinato alla porta di uscita prima che Mikel Arteta prendesse il comando e lo implorasse per altri quattro mesi.

L’arco di redenzione di Xhaka iniziato qualche tempo fa, ma è andato ben oltre il semplice disgelo delle tensioni. C’è un’affinità genuina tra i tifosi e Xhaka, un giocatore che un tempo fischiavano, uno che era visto come la figura simbolica del declino dell’Arsenal. Ora sta giocando il miglior calcio della sua carriera e il supporto itinerante del Brentford Community Stadium non lo sapeva? Anche più forte del verme dell’orecchio che è il Guglielmo Saliba cantando sulle note di “Tequila” degli Champs, anche più forte degli applausi per il debuttante Nwaneri, c’erano i canti di “abbiamo Granit Xhaka”. L’uomo stesso sembrava commosso da questo come in qualsiasi momento con la maglia dell’Arsenal.

“Penso che ora senta amore e rispetto in entrambi i modi”, ha detto Arteta a CBS Sports nella sua conferenza stampa post-partita. “Vedi i nostri sostenitori, anche il modo in cui cantavano per lui. Emotivamente, questo lo fa provare a dare ancora di più. Sono davvero contento per lui perché secondo me se lo merita davvero”.

Fino a febbraio, quando Xhaka ha rifiutato la possibilità di prendere la fascia da braccio nella vittoria casalinga dell’Arsenal sul Brentford, sembrava difficile immaginare che il 29enne guidasse i suoi compagni di squadra all’adorazione del suo pubblico. Come lui stesso ha ammesso, ha pensato esattamente questo. “Non avrei mai pensato che un giorno sarebbe successo, se devo essere onesto. Essere di fronte a loro, vederli cantare il mio nome è molto, molto speciale ed emozionante. L’ho sempre voluto.

“Ho sempre voluto restituire loro qualcosa dopo quello che è successo. Abbiamo lavorato molto per cercare di cambiare le loro idee su ciò che avevano per me e sono felice per quello che è successo. C’è di più da venire da me.

“Dopo quello che è successo ancora tre anni fa, essere il capitano ed essere davanti a questa squadra, e riavere i tifosi dietro di me, significa molto per me”.

Come Xhaka ha cambiato la percezione di se stesso, così i suoi compagni di squadra dell’Arsenal hanno forzato una sorta di rivalutazione di dove si trovano. Per la prima volta in sei anni, entreranno in ottobre in cima alla classifica e sembravano in ogni centimetro una delle migliori squadre della Premier League mentre smantellavano casualmente il Brentford su un terreno in cui sono rimasti sbalorditi Manchester United, Liverpool e soprattutto all’inizio della scorsa stagione, lo stesso Arsenal.

Non ci sarebbe stata alcuna ripetizione del delirio a tempo pieno di Gary Neville e Jamie Carragher 13 mesi fa, nessuna atmosfera chiassosa domenica all’ora di pranzo quando i tifosi ospiti hanno annegato un terreno di casa che era stato personificato dalla bolgia quando i Bees hanno annunciato il loro ritorno in Premier League con una vittoria per 2-0 contro l’Arsenal. Quella notte, Xhaka era stato del tutto troppo caotico, fortunato a non concedere un rigore nei secondi prima del gol di Sergi Canos.

Domenica, Xhaka è stato decisivo, davvero il centrocampista “box to box” che Arsene Wenger lo aveva etichettato, con grande allegria, sei anni fa. A un’estremità, il suo intervento in scivolata ha negato a Matthias Jensen un gol che avrebbe potuto far innervosire i nervi della visita. Dall’altro, il suo delicato andirivieni Gabriele Martinelli avrebbe potuto portare al gioco una brillante apertura nei primi due minuti; il suo aiuto alla fine sarebbe arrivato quando Gabriel Jesus ha lanciato il suo incrocio tra David Raya. Per una squadra che ha preso l’abitudine di perdere le partite a grappolo, questa è stata la risposta ideale alla sconfitta contro il Manchester United due settimane fa.

“Se ci hai visti contro il Brentford un anno fa e ci vedi oggi, la mia opinione è [there is] una grande, grande, grande differenza”, ha detto Xhaka. “Dire che li abbiamo distrutti è un po’ troppo difficile perché voglio rispettarli, ma penso che oggi abbiamo meritato di vincere dal primo minuto al 90° minuto.

Potevamo segnare dopo un minuto con Martinelli e loro non avevano davvero una possibilità, a parte una magari all’80’, ma siamo molto contenti.

“Un paio di anni fa, era un problema perché avremmo perso, ad esempio, contro il Manchester United e poi perso ancora, ancora e ancora, e [only] poi [do] tu torni. Ma quest’anno ho la sensazione che sia diverso e qui hai visto il risultato”.

Forse non c’è da stupirsi che Xhaka abbia quella sensazione. Dopotutto, se la storia di qualcuno dell’Arsenal è cambiata negli ultimi mesi, è la sua. Se quella ripresa dovesse essere scritta in grande per l’intera squadra in questa stagione sarebbe sicuramente una storia molto diversa.