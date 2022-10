Granit Xhaka abbraccia il ruolo dell’Arsenal: “Non sono preoccupato per i minuti, né per i Mondiali, né per il futuro”

Granit Xhaka non vede motivo di temere il suo carico crescente di partite in vista della Coppa del Mondo con l’Arsenal che mira al primo posto della Premier League durante la pausa di un mese di calcio per club.

Con quattro partite di Premier League da giocare da qui alla partenza di Xhaka e molte altre per il Qatar, l’Arsenal ha quattro punti di vantaggio in cima alla classifica. Domenica porta una trasferta a Southampton e l’inizio di quella che è una serie relativamente favorevole di partite di massima serie, con l’ovvia eccezione della loro visita al Chelsea all’inizio di novembre.

Pochi si aspettavano che l’Arsenal fosse vicino al vertice della Premier League mentre il primo terzo della stagione si avvicina al completamento, mantenere il primo posto per tutta la Coppa del Mondo offrirebbe una spinta onnipotente alla squadra di Mikel Arteta.

“Deve essere [the aim]”, ha detto Xhaka dopo la vittoria per 1-0 di giovedì contro il PSV Eindhoven in Europa League. “Quando sei lì devi essere lì il più a lungo possibile in questo posto. Penso che se avremo la possibilità di stare lì dove siamo in questo momento e arriverà il Mondiale, forse sarà una buona pausa per tutti, forse anche per noi, per preparare qualcos’altro a gennaio”.

Il 30enne è stato una specie di uomo di ferro per l’Arsenal in questa stagione, iniziando ogni partita della vittoria della scorsa settimana a Bodo/Glimt in Europa League, una partita in cui Arteta si è rivolto a lui per gli ultimi 30 minuti di una travolgente esibizione di squadra. Vincitore della partita dell’Arsenal questa settimana, con il primo gol che ha segnato con il piede destro da quando è entrato nel club, sembra improbabile che Xhaka lasci la squadra che domenica affronterà il Southampton.

Riflettendo sul motivo per cui è felice di assumersi il peso dei minuti che Arteta gli ha imposto, Xhaka ha detto di aver calcolato di avere una media di 45 partite a stagione durante la sua carriera. L’unica volta in cui è sceso sotto le 40 partite in una stagione per i Gunners è stato l’anno scorso quando si è infortunato al ginocchio destro in una vittoria nel derby del nord di Londra contro il Tottenham. Quando è in forma, gioca invariabilmente il nazionale svizzero. Sembra felice di questo.

“Non sono preoccupato per questo perché lo staff, l’allenatore, il sapere come sono fisicamente, come mi prendo cura di me stesso. Non è la prima volta che lo faccio [amount of] partite di fila. L’ho fatto una volta negli ultimi 13 anni. Quindi mi sento molto bene. Certo, ogni volta che vinci è un po’ più facile, ma sì, non sono preoccupato per i minuti, o la Coppa del Mondo, o il futuro.

“Come faccio a giocare così tanti giochi? È un segreto! No, sto scherzando. Ascolta, ho 30 anni, conosco il mio corpo meglio di prima di sicuro. Quando sei giovane, sei diverso, pensi in modo diverso. Quando hai 30 anni, conosci il tuo corpo, sai esattamente di cosa hai bisogno di più e cosa no. Ovviamente hai le tue persone private intorno che ti aiutano con tutto, con il cibo, con il recupero e cose del genere. Al momento tutto funziona bene”.

Alla domanda se temeva che un infortunio sul campo potesse far deragliare la sua candidatura per la Coppa del Mondo, visto che ha artisti del calibro di Diogo Jota e Reece James, Xhaka ha aggiunto: “Non ho mai pensato in questo modo, non la penserò mai in questo modo quando andrò in campo. campo Questo è il calcio, può succedere in un secondo.

“Ho avuto lo stesso contro gli Spurs quando ho fatto il mio MCL. È stato anche sfortunato. Devi mettere il piede quando è una palla 50/50. E io, la mia personalità, le persone che mi conoscono, non lo farò mai tirarsi indietro”.

Xhaka potrebbe essere in grado di alzare i piedi nelle prossime due partite infrasettimanali, grazie in gran parte ai suoi stessi sforzi all’Emirates Stadium la scorsa notte. È bastato un tiro della scarpa destra per spezzare la caparbia resistenza del PSV nel secondo tempo, portando l’Arsenal a quattro punti di vantaggio in testa al Gruppo A. Evitando la sconfitta a Eindhoven la prossima settimana basterà per garantire loro il primo posto e un addio agli ottavi di finale di Europa League. Fondamentalmente Arteta potrebbe anche essere in grado di ruotare la sua squadra in modo più significativo con una sola vittoria richiesta dalle prossime due partite europee dell’Arsenal.

Secondo in Eredivisie con l’attaccante Cody Gakpo in forma libera, il PSV avrebbe dovuto offrire una prova molto più dura delle qualità dell’Arsenal. Xhaka si è dichiarato sorpreso dall’approccio adottato dagli ospiti, che li ha visti stipare uomini dietro la palla nel tentativo di frustrare l’impressionante linea d’attacco dei Gunners. Forse è un segno del fattore intimidatorio che ora arriva con un viaggio nel nord di Londra, qualcosa a cui l’Arsenal dovrà abituarsi.

“Anche qui in casa all’Emirates, hai squadre che vengono e si siedono e aspettano una possibilità, per calci piazzati e altro”, ha detto Xhaka. “Penso che oggi dovessimo finire la partita molto prima. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare. Ma sì, a volte la fortuna non è dalla tua parte e alla fine non importa quanto vinci, i tre punti restano qui a Londra e questo è il più importante.

“Siamo sempre stati bravi in ​​casa, ma forse ora siamo molto più forti, molto più compatti, abbiamo molte più soluzioni. Ovviamente da quando è arrivato Mikel abbiamo molte più soluzioni, forse anche Plan B e C. Dipende dalle avversario.”