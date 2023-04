“Grandi offerte Ikea per il tuo set da esterno: tavolo e sedie inclusi!”

Ikea si prepara per la nuova stagione estiva offrendo uno sconto su uno dei suoi prodotti più venduti. Finalmente potrai avere un prezzo incredibile per il tuo terrazzo o balcone, donandogli uno stile elegante per le serate e le notti in cui uscirai per gustare un caffè, un gelato o una cena con il tuo partner o amici. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Ikea per il suo pacchetto di tavolo e sedie per esterno!

Il famoso pacchetto di tavolo e sedie di Ikea in offerta

Stai cercando di rinnovare il tuo balcone o terrazzo con un insieme di tavolo e sedie che siano confortevoli, eleganti e duraturi? Se è così, Ikea ti offre il miglior insieme di tavolo e sedie del mercato, il Modello Tärnö, con un’offerta e uno sconto imperdibile da non perdere.

Il pacchetto di tavolo e due sedie Tärnö è caratterizzato dal suo design elegante: cojín in beige per i più classici, grigio per i sofisticati e marrone per i moderni. Ma questo insieme di tavolo e sedie non è solo bello, è anche fatto dei migliori materiali per garantire la sua durabilità in qualsiasi stagione: la migliore legno massello di acacia e acciaio. Inoltre, le sedie sono dotate di comodi cuscini in poliestere per un’esperienza di seduta confortevole.

Il pacchetto di tavolo e sedie Tärnö è attualmente in promozione a soli 54,98 euro (i cuscini per il colore beige e grigio sono venduti separatamente a 16,98 euro il pacchetto di due). Non perdere l’occasione di avere il miglior insieme di tavolo e sedie ad un prezzo mai visto prima! Disponibile sia in negozio che online.

