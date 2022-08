grandi aziende che non hanno mai realizzato profitti

I loro nomi sono conosciuti in tutto il mondo, il loro sistema ha trasformato il economiahanno valutazioni multimilionarie eppure non hanno mai ottenuto Benefici. Mentre ai giganti piace Manzana Y Google ci sono voluti solo due e tre anni rispettivamente per realizzare un profitto, alcune delle aziende piĂą dirompenti degli ultimi decenni rimangono non redditizie a causa di un modello di business stagnante. Analizziamo di seguito i casi di cinque colossi dai piedi d’argilla: Uber, Spotify, Reddit, Deliveroo Y airbnb.

Uber

Nel marzo 2009, Uber è nato con la promessa di cambiare il mondo di mobilitĂ . E ci è riuscito. L’azienda ha creato una piattaforma in cui i conducenti possono registrarsi per utilizzare i propri veicoli e operare come taxi privato. Pertanto, per ogni prenotazione di viaggio, Uber riceve una commissione mentre l’autista, che mette a disposizione il suo orario di lavoro, riceve il resto.

Secondo una recente indagine giornalistica, negli ultimi 13 anni, Uber è sbarcato in piĂą di 10.500 cittĂ in 72 paesi, ottenendo il favore delle autoritĂ locali attraverso le pressioni e l’inganno dei loro leader. E lo ha fatto non solo con il suo servizio di mobilitĂ , ma anche con altre attivitĂ come consegna di cibo e pacchetti o il noleggio di biciclette elettriche. In totale, accumula piĂą di 110.000 utenti mensili e la sua valutazione in borsa supera i 60.600 milioni di dollari.

Sebbene le apparenze indichino il successo aziendale, Uber non è redditizio a nessun livello. L’utile lordo dell’azienda è in rosso da piĂą di un decennio, accentuandosi soprattutto negli anni segnati dalla pandemia covid. Nel 2021 ha subito perdite annuali per 496 milioni di dollari, il 93% in meno rispetto all’anno precedente, avvicinandosi così al suo obiettivo di essere redditizia. Durante i primi tre mesi del 2022, la società è aumentata del 136% delle entrate, ma ha comunque subito una perdita di 5,6 miliardi di dollari.

Uber continua a lavorare per rendere sostenibile il suo modello economico, una viabilitĂ che, come hanno sottolineato, si sta avvicinando. Oltre agli scandali delle molestie sessuali e ai suoi problemi con le autoritĂ di regolamentazione, l’azienda giustifica la sua impossibilitĂ a causa della forte concorrenza nei settori della mobilitĂ , delle consegne e della logistica: “Consumatori, autisti e ristoranti tendono a passare al fornitore piĂą basso, con potenziale di profitto o di qualitĂ superiore”.

Spotify

La musica di oggi non può essere compresa senza Spotify. Concepito nel 2006 in una baita in una foresta svedese, la piattaforma ha dato vita al sogno preveggente di napster ed è riuscito a creare una Biblioteca musicale di Alessandria dove è possibile ascoltare i brani su richiesta, senza dover scaricare i file come si faceva prima. Spotify è la più grande piattaforma di streaming musicale al mondo. Conta 433 milioni di utenti mensili nel mondo e 188 milioni di abbonamenti a pagamento, rappresentando così il 31% di un settore in cui è seguito Mela Musica (quindici%), Amazon Musica Y Musica Tencent (13% entrambi).

L’azienda fondata da daniele ec Y Martin Lorentzon ha un valore di $ 22,07 miliardi, ma deve ancora realizzare costantemente un profitto. Durante il secondo trimestre dell’anno, Spotify ha aumentato il numero di utenti e abbonati paganti e ha registrato ricavi per 2,86 miliardi di euro, ma la sua perdita operativa è stata di 194 milioni, mentre la perdita netta è stata di 125 milioni. La piattaforma ha deciso di espandere la propria attivitĂ al mondo dei podcast, firmando figure come il controverso Joe Rogan, la cui controversia ha affondato la sua capitalizzazione di mercato. Spotify spera di invertire questa tendenza nei prossimi mesi.

Reddit

Nel 2005, Steve Huffman e Alexis Ohanian, coinquilini dell’UniversitĂ della Virginia, hanno fondato l’influente social network Reddit, che hanno soprannominato “la prima pagina di Internet”. Attualmente, questo forum ha 430 milioni di utenti al mese e la sua valutazione supera i 10.000 milioni, tuttavia non ha mai riportato profitti annuali. Negli ultimi anni ha seguito tardivamente le orme di Facebook e Twitter e ha aumentato il proprio impegno aziendale nella pubblicitĂ . Nel 2021 Reddit ha generato 350 milioni di entrate, la maggior parte delle quali da pubblicitĂ , raddoppiando le cifre rispetto al 2021. Altre entrate provengono dagli abbonamenti a pagamento e dall’acquisto di token. Anche così, il suo conto economico è ancora in rosso.

Deliveroo

Fondata nel 2013, questa societĂ britannica di consegne di fast food ha aumentato la sua base di utenti a otto milioni e le sue entrate, ma non è ancora riuscita a essere redditizia. L’anno scorso, la piattaforma ha subito perdite annuali di oltre 353 milioni di euro. Dal 2017 le sue perdite hanno superato i 230 milioni ogni anno, raggiungendo addirittura i 375 milioni nel 2019.

Deliveroo attualmente opera in 11 paesi, ma queste perdite indicano che presto chiuderĂ la sua attivitĂ nei Paesi Bassi. Alla fine del 2021, l’azienda ha abbandonato le sue attivitĂ in Spagna dopo non essere stata in grado di rispettare la “legge sui motociclisti” e di adeguare alla legislazione le condizioni di lavoro dichiarate dei suoi dipendenti.

airbnb

L’emergere di Airbnb ha cambiato la concezione dell’ospitalitĂ e del turismo. Nel 2008 è nata la piattaforma che permette ai privati ​​di affittare le proprie proprietĂ agli ospiti. Con l’arrivo della crisi finanziaria, questa proposta si è concretizzata e l’azienda si è allargata fino ad essere presente in 81.000 cittĂ in 200 paesi, accumulando oltre 150 milioni di utenti e aumentando anno dopo anno il numero di prenotazioni. La sua valutazione attuale supera i 77.370 milioni di dollari.

Tuttavia, il business non è così rotondo come sembra. Le entrate di Airbnb sono cresciute in modo non uniforme. L’anno scorso sono entrati a quota 5.900 milioni, il 73% in piĂą rispetto a un 2020 segnato da una pandemia che ha devastato l’azienda. Tuttavia, ha sempre subito perdite nette annuali. Nel 2021 erano 352 milioni, numeri rossi molto meglio dei 4.500 milioni di perdite registrate nel 2020.

Inoltre, la piattaforma ha incontrato il rifiuto di grandi cittĂ , tra cui Barcellona, ​​​​​​che hanno adottato misure per regolamentare l’affitto di appartamenti turistici che ha accelerato la gentrificazione e aumentato i prezzi in alcuni dei loro quartieri.

Altri casi notevoli

Tra le altre aziende leader che continuano a non essere redditizie ci sono Giochi epiciil proprietario del famoso videogioco Fortnite che è stata fondata nel 1991 e che l’anno scorso ha subito perdite per oltre 600 milioni di dollari; Lavoriamo, la societĂ che ha trasformato la condivisione degli uffici e che nel 2021 è morta dissanguata con 4.440 milioni di dollari; Y Twitterla popolare piattaforma di streaming video che può permettersi di perdere denaro, poichĂ© è stata acquisita da Amazon nel 2014.