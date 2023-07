Grande successo per Lidl con il suo cuscino da bagno a meno di 17,99 euros

Grande successo per Lidl con il suo cuscino da bagno a meno...

Lidl continua a stupire con le sue proposte convenienti. Questa volta, il protagonista è il cuscino da bagno, venduto a meno di 17,99 euro, che sta riscuotendo un grande successo tra i clienti. I consumatori apprezzano la qualità e il comfort offerti da questo prodotto, che trasforma il bagno in un vero e proprio centro benessere. Ancora una volta, Lidl dimostra come l’alta qualità non debba necessariamente coincidere con alti costi.

L’ultima offerta di Lidl garantisce un comfort duraturo grazie a un rivestimento in tessuto robusto e resistente alla luce, ideale per l’uso all’aperto.

Un comfort duraturo: rivestimento e imbottitura di qualità

Il prodotto si distingue per il suo rivestimento in tessuto duraturo, composto al 52% da poliestere e al 48% da cotone. Questo materiale robusto è progettato per resistere all’usura del tempo e ai raggi del sole.

Inoltre, la imbottitura di 4 cm promette un comfort sedentario. Realizzata al 100% in poliuretano e tessuto non tessuto al 100% di poliestere, questo imbottitura ottimizza il comfort durante l’uso.

Impegno ecologico e sociale: un prodotto certificato Global Recycled Standard

Oltre al suo design funzionale e alla sua durabilità, questo prodotto Lidl è realizzato con materiali riciclati, sostenendo così gli sforzi per la conservazione dell’ambiente. Inoltre, Lidl garantisce che questo prodotto è fabbricato in condizioni di lavoro sicure e socialmente accettabili, dimostrando così il suo impegno sociale.

Prezzo abbordabile per una qualità superiore

Uno dei punti di forza di questo prodotto è senza dubbio il suo prezzo. Per soli 17.99€, i consumatori possono beneficiare di un prodotto di alta qualità, che offre sia comfort che durabilità.

In sintesi, il prodotto Lidl, con il suo rivestimento in tessuto robusto e resistente alla luce, la sua imbottitura di 4 cm, la sua certificazione Global Recycled Standard e il suo prezzo accessibile di 17.99€, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

