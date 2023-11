Grande successo per Carrefour con il suo scaffale per riporre tutti i vestiti a meno di 8€!

Se avete un problema di spazio e di stoccaggio nella vostra camera, Carrefour svela il suo scaffale per riporre i vostri vestiti a meno di 8€!

Che viviate da soli o in coppia, avrete sempre un problema di stoccaggio. A maggior ragione se il vostro appartamento è piccolo. E Carrefour ha trovato la soluzione alla vostra mancanza di spazio. Il marchio di supermercati ha presentato il suo scaffale perfetto per riporre tutti i vestiti a meno di 8€. E non occupa molto spazio!

Da diversi anni, se si vive in una grande città, gli affitti sono esplosi. Vivere bene è sempre più costoso. E molti francesi preferiscono prendere piccoli appartamenti per vivere non troppo lontano dal proprio lavoro. Ma quando si parla di piccole dimensioni, si parla anche di problemi di stoccaggio.. Se vivete in un piccolo appartamento o in un monolocale, dovete ottimizzare lo spazio più piccolo per trasformarlo in uno spazio di archiviazione. E Carrefour ha compreso questa preoccupazione di molti francesi.

Per aiutarvi a ottimizzare lo spazio di archiviazione, Carrefour ha lanciato lo scaffale perfetto per riporre tutti i vestiti a meno di 8€.. Vi permetterà di avere un nuovo spazio per riporre tutti i vestiti, le lenzuola, i plaid o gli asciugamani. E poiché è sufficientemente leggero e flessibile, potete collocarlo nella stanza che preferite. Può essere collocato in bagno, nell’armadio della camera da letto o nel corridoio.

Grande successo per Carrefour con il suo appendiabiti a meno di 8€!

Come abbiamo discusso in precedenza, Il problema di molti francesi che vivono in spazi ridotti è la mancanza di spazio per riporre i propri oggetti.. Per aiutarli, Carrefour ha ideato uno scaffale perfetto per riporre tutti i vestiti.

Questo super scaffale è il modello COMPACTOR. È bicolore, bianco e verde, e ha 6 ripiani di 30x128x30 centimetri. Questo super scaffale è realizzato in polipropilene. La sua leggerezza lo rende facile da riporre sulla gruccia del guardaroba. Potete anche metterlo su una gruccia nel guardaroba dell’ingresso. Grazie ai suoi 6 ripiani larghi e profondi, è possibile riporre tutti i vestiti. Potrete riporre maglie, magliette, borse, scarpe… E i 6 ripiani vi permetteranno di organizzare al meglio il vostro guardaroba secondo i vostri desideri.

Il modo ideale per ottimizzare lo spazio è lasciare un buco nell’armadio in uno degli angoli. E questo per appendere questo scaffale Carrefour. Dovrete quindi appendere e piegare tutti i vestiti nelle 6 fessure previste. E presto vi accorgerete che potrete utilizzare i ripiani dell’armadio o del guardaroba per riporre ancora più cose di quanto pensavate.

Anche questo fantastico appendiabiti Carrefour è in offerta speciale al momento e a pochi giorni dal Black Friday. È possibile acquistarlo per 7,99 euro.

Naturalmente è possibile ordinare questo scaffale sul sito web del supermercato. Oppure potete trovarlo nel negozio Carrefour più vicino a voi.