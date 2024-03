Grande sconto sulle coperte nordiche Ikea: fino al 20%

Sfrutta l'offerta di Ikea: fino al 20% di sconto sulle copripiumini

Stai pensando di rinnovare la tua biancheria da letto e dare un tocco di colore e stile alla tua camera da letto? Allora non perderti questa opportunità offerta da Ikea, il famoso negozio svedese di mobili e decorazioni. Per un periodo limitato, potrai trovare una selezione di copripiumini con uno sconto fino al 20%. Così potrai risparmiare denaro e goderti la qualità e il design di Ikea.

Le copripiumini sono un'opzione pratica e comoda per vestire il tuo letto e proteggere il tuo piumino. Inoltre, ti permettono di cambiare l'aspetto della tua stanza semplicemente cambiando la copertura. Da Ikea troverai una vasta gamma di modelli, colori, stampe e dimensioni per adattarsi ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Ecco alcuni dei copripiumini in offerta che non puoi perdere.

Grandi sconti sulle copripiumini di Ikea

Se stai pensando di rinnovare la tua biancheria da letto, Ikea ti facilita il compito grazie alle sue copripiumini che presentano disegni pieni di colore e con i migliori stampe. Copripiumini che sono anche in offerta, quindi è il momento di approfittarne perché nessuno dei modelli che mostriamo di seguito, e che sono anche i più venduti, supera i 20 euro.

Sono copripiumini di buona qualità, design e varietà. Hai la possibilità di scegliere tra diversi colori, stampe, dimensioni e materiali. Inoltre, sono facili da lavare e stirare, e alcune sono realizzate con tessuti sostenibili. Di seguito, ti presentiamo alcune delle migliori opzioni che puoi trovare nel loro catalogo.

TRÄDKRASSULA: semplicità e sostenibilità

Se stai cercando un tessuto per il letto di facile manutenzione che non si restringa né si stropicci, questo di miscela di poliestere riciclato e cotone sostenibile è ciò di cui hai bisogno. La copripiumino TRÄDKRASSULA ha un design minimalista ed elegante, con un fondo bianco e piccoli quadrati in toni verdi. È perfetta per creare un'atmosfera tranquilla e rilassante nella tua camera da letto.

La copripiumino TRÄDKRASSULA è disponibile in due dimensioni: 150×200/50×60 cm e 240×220/50×60 cm. Include una o due federe coordinate a seconda della dimensione. Ora puoi averla per solo 7,99€ o 12,99€, a seconda della dimensione, con un risparmio fino al 20%. Non perdere questa opportunità e acquista questa copripiumino di qualità ad un prezzo conveniente.

JORDRANUNKEL: pois con personalità

La copripiumino JORDRANUNKEL presenta un vivace motivo a pois con un tocco rustico che esalta l'atmosfera accogliente della tua camera da letto. Il tessuto di cotone e viscosa ha una bella lucentezza e offre una sensazione piacevole al tatto. Inoltre, è facile da lavare e stirare, e i bottoni a pressione mantengono il piumino al suo posto.

La copripiumino JORDRANUNKEL ha una dimensione di 150×200/50×60 cm e include una federa coordinata. Il suo prezzo originale era di 19,99€, ma ora puoi acquistarla per solo 9,99€, il che rappresenta uno sconto superiore al 20%. Non pensarci due volte e aggiungi un tocco di colore e originalità al tuo letto con questa copripiumino a pois.